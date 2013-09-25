18 PKK'lının kaçtığı tünelin ortaya çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı

Bingöl M Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nda yaklaşık 80 metre tünel kazan 14’ü hükümlü 4’ü tutuklu 18 PKK’lı firar etti. Cezaevi dış duvarına 10 metre uzaklıktan geçen kentin atık sularının geçtiği üstü açık kanalın olduğu mevkide tünelden çıkan PKK’lı hükümlü ve tutuklular izlerini kaybettirdi. Kaçan PKK’lıların yakalanması için operasyonlar başlatılırken, çevre il ve ilçelerdeki güvenlik birimleri uyarıldı.

Bingöl- Muş karayolunun 12’nci kilometresindeki Kaleönü Mahallesi’nde bulunan M Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nda kalan 18 PKK’lının firar ettiği bu sabahki sayımda ortaya çıktı. Aralarında örgütün dağ kadrosunda bulunan, güvenlik görevlilerinin şehit edildiği saldırıları yapan ve çatışmalarda yakalananların da yer aldığı 14’ü hükümlü, 4’ü tutuklu 18 PKK’lının bu sabah koğuşlarında olmadığı tespit edilince geniş çaplı arama yapıldı. Aramada bir koğuşta tünel kazıldığı ve 18 PKK’lının bu tüneli kullanarak gece yarısı kaçtıkları belirlendi.

Yapılan araştırmada koğuştan başlayan ve yaklaşık 80 metre olduğu belirtilen tünelin cezaevi dış duvarına yaklaşık 10 metre uzaklıkta bulunan kentin atık sularının geçtiği üstü açık kanalın olduğu yerde bittiği belirlendi. Nöbetçi kulübesinin de bulunduğu bölgede jandarma geniş çaplı araştırma başlattı.

Toprak, kazma ve kürek bulunamadı, tüneli bir yılda kazmışlar

PKK’lıların tünel kazarken çıkardıkları topraklar ile tünel kazılırken kullanılan kazma ya da kürek de bulunmadığı belirtildi. Bu konuda cezaevi içinde de arama başlatılırken, PKK’lıların tüneli yaklaşık 1 yılda kazdıkları sanılıyor. Firari PKK’lıların cezaevi içinden de yardım alabileceği ihtimali üzerinde duran güvenlik güçleri, bu konuyu da araştırıyor.

PKK’lıların cezaevi dışına çıktıktan sonra bölgede kendilerini bekleyen bazı kişilerin yardım alıp, üzerlerindeki elbiseleri de değiştirmiş olabileceği belirtildi. Firar eden hükümlü ve tutukluların, son dönemlerde kendilerini ziyarete gelen kişilerin de yakın takibe alındığı bildirildi.

Vardiya değişimi sırasında kaçtılar

Olayın, cezaevi idaresinin vardiya değişimi sırasında gerçekleştiğinin tespit edildiğini kaydeden İçişleri Bakanı Muammer Güler, şöyle konuştu:

"İlk incelemede bölücü terör örgütleri mensupları tarafından cezaevinin kuzeyine doğru 50 metre uzunluğunda bir tünel kazıldığı belirlendi. Tünelin içerisinde de aydınlatma düzeneği bulunduğu anlaşılmıştır. Bölge dışına kaçan kişilerle ilgili çok geniş bir çalışma yapılmaktadır. Cezaevi Tevkif Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilmiştir. Jandarma Asayiş Harekat Başkan Yardımcısı, Asayiş Daire Başkanı ve uzman ekip olay yerine gönderilmiştir. Uçaklarımız olay yerine gönderilmiştir. Bölgede geniş bir arama çalışması yürütülmektedir. Tabii böylesine bir eylemin başka destekler veya işbirlikleriyle gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. Bunlar üzerinde geniş bir soruşturma şu anda Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Biz de dış korumanın görevlisi jandarmayla ilgili müfettişlerle gerekli araştırmaları yapacağız. Yakalanmaları için her türlü gayret gösterilmektedir."

"Başka destekler derken ilk etapta verebileceğiniz bir isim var mı?" şeklindeki soru üzerine Güler, "Elbette yok. Olsa paylaşırım. Böylesine organize bir hareketin mutlaka içerden veya dışardan bir destekle bir işbirliğiyle yapılmış olması şüphesi vardır. Onu araştırıyoruz" yanıtını verdi.

Firarilerin isimleri

Firar eden 18 PKK'lının arasında Diyarbakır'da 6'sı öğrenci 7 kişinin öldüğü bombalı saldırıya gerçekleştiren ve güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda yaralı ele geçenlerin de bulunduğu ortaya çıktı. Firarilerden bazılarının yaptıkları eylemler şöyle:

Bombacı Doktor Orhan

Hüseyin Barsak: PKK'nın bombacısı olarak bilinen 'Doktor Orhan' kod adlı Hüseyin Barsak, PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarında 6 yıl boyunca bomba, sabotaj ve suikast eğitimi aldı. Diyarbakır'a 2010 yılında bombalı eylemler yapmak üzere gönderilen Hüseyin Barsak, Ergani İlçesi'nde içinde 90 kilo kilogram ağırlığında LPG tüpü içerisine hazırlanmış el yapımı ve plastik patlayıcı, araç içerisine gizlenmiş patlamaya hazır uzaktan kumandalı elektronik bomba düzeneği, bombayı patlatmaya hazır ayrı bir basma butonlu bomba düzeneği, örgüt mensubunun üzerinde araç içerisindeki bomba düzeneğini harekete geçirmede kullanacağı uzaktan kumanda, 3 bin 125 lira ve çok miktarda dokümanla birlikte yakalanmıştı. Barsak'ın ayrıca Diyarbakır'ın Lice İlçesi ve Bingöl'de güvenlik güçlerine yönelik ve 2 askerin şehit edildiği, 5 askerin yaralanmasına neden olan bombalı ve silahlı eylemlere katıldığı belirtildi. Barsak'ın ayrıca 21 Haziran 2010 günü Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde 1 askerin şehit olduğu, 4 asker ve 3 vatandaşın yaralandığı, saldırıya katılan 5 örgüt mensubunu ölü ele geçirildiği bombalı ve silahlı saldırı eyleminde de yer aldığını belirtildi.

HADEP ve DEHAP kurucusunun oğlu da aralarında

Bingöl M Tipi Cezaevi'nden tünel kazarak kaçak 18 PKK'lı arasında bulunan Devrim Kavak'ın geçen yılın Ağustos ayında Avusturya'nın İnsburg kentinde intihar eden babası Cemal Kavak'ın kapatılan Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) ve Demokratik Halk Partisi'nin (DEHAP) kurucu üyelerinden Cemal Kavak'ın oğlu olduğu belirtildi. Cenazesi yurt dışından getirilen ve Diyarbakır'daki Mardinkapı Mezarlığı'nda toprağa verilen Cemal Kavak için BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cemal arkadaşımız ülkede bulunduğu her anı halkına adamış. Avrupa'ya gitmiş ve orada sürgünü benimseyememiş, kendi topraklarında kendi vatanında yatmayı sürgünde yaşamaya tercih etmiştir" demişti.

Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu saldırısının zanlısı

Firarilerden Ali Nergis'in de Diyarbakır'da 2008 yılında Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu'na ait servis otobüsüne yönelik düzenlenen ve 4 polis ile 1 teknisyen yardımcısının şehit edildiği, 25 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili yargılandığı davada 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 5 kamu görevlisini 'kasten öldürme' ve 25 kamu görevlisini de 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından 31'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı ortaya çıktı. Firarilerden Rıdvan İpek'in ise örgüt üyeliğinden Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı belirlendi.

Firari Ozan Alpkaya'nın babası: Operasyon bizi kaygılandırıyor

Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar eden tutsaklardan Ozan Alpkaya'nın babası Hasip Alpkaya, Bingöl ve kırsal alanda başlatılan hava destekli operasyonun kendilerini kaygılandırdığını söyledi. Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tünel kazarak firar eden 18 siyasi tutsaktan biri olan Mardinli Ozan Alpkaya'nın 4 yıl Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde kaldıktan sonra 2 yıl önce Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildiği ortaya çıktı. "Örgüte üye olmak" ve "Patlayıcı madde bulundurmak" iddiasıyla 30 yıl hapis cezası alan Alpkaya'nın durumuna ilişkin bilgi veren babası Hasip Alpkaya, 18 siyasi tutsağın firar etmesinin ardından gerçekleştirilen askeri operasyonun kendilerini kaygılandırdığını söyledi. Bir hafta önce görüşe gittiklerini belirten Alpkaya, cezaevinde gerçekleştirilen firar olayını televizyondan duyduklarını belirterek, çocukları hakkında net bir bilgi alamadıklarını söyledi. Yaşananları kaygı ile izlediklerini dile getiren Alpkaya, "Eğer cezaevinde kaçanlara ilişkin bir şey uygulama yapılacaksa yakalandıkları zaman bu yasalar çerçevesinde yapılmalı, operasyonlarla yapılması doğru değil. Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve insan hakları savunucuları da bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Sonuçta bunlar bizim çocuklarımızdır" diye kaydetti.

Ozan Alpkaya, Diyarbakır'da 3 Ocak 2008 günü askeri servis aracının geçişi sırasında dershane önüne bırakılan araçtaki bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi hayatını kaybetmiş, 30'u asker 67 kişi yaralanmıştı. Ölen öğrencilerden birinin annesi olan Oya Eronat daha sonra AKP Diyarbakır Milletvekili olmuştu. Saldırıyla ilgili yargılanan Alpkaya, 'Terör örgütüne üye olmak, suçun işleniş biçimi, failin kastının ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saik göz önüne alınarak' suçundan 15 yıl, 'izinsiz olarak tehlikeli madde bulundurmak' suçundan 8 yıl olmak üzere toplamda 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Diğer mahkumlar ve yargılandıkları suçlar şöyle:

Cemil Doster: Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde Bahtiyar Aydın Kışlası'na roketli ve uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açan PKK'lıları kendi aracıyla taşıyıp yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle yakalandı. Doster'in aracında 1 tabanca, 200 dolar, 3240 lira para, yüzde 33 azot içeren 50 kilo amonyum nitrat ve 13 çuval patates ele geçirildi. Doster, 'Ülke birliği ve bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İbrahim Engin: Bingöl'ün Karlıova İlçesi Sudağı Köyü'nde 2011 yılında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren ve grubun sorumlusu 'Serbest' kod adlı Faruk Kızılbaş'ın öldürüldüğü operasyonda, 5 PKK'lı arkadaşıyla birlikte teslim oldu. Engin, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanıyor.

Şeref Gülen: Diyarbakır'da korsan gösterilere katılıp, 2008 yılında 5 ayrı banka şubesine molotoflu saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 'terör örgütü üyesi olmak', 'patlayıcı madde bulundurmak ve taşımak' ve 'mala zarar vermek' suçlarından toplam 28 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diren Yaşa: Bingöl'ün Ilıcalar Bölgesi'nde geçen yıl Aralık ayında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 9 PKK'lı öldürüldü. Operasyonda Diren Yaşa, yaralı ele geçirildi. Yaşa, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Devlet birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Ramazan Benice: Diyarbakır'da 2008 yılında Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu'na ait servis otobüsüne yapılan ve 4 polis memuru ile bir teknisyen yardımcısının şehit edildiği, 25 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgli yargılandığı davada 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 5 kamu görevlisini 'kasten öldürme' ve 25 kamu görevlisini de 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından 31'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Firarilerin tam listesi ise şöyle:

Baran Günana (Kars), Selami Kızıl (Mardin), Diren Yaşa (Diyarbakır), Veli Taşkıran (Diyarbakır), Şeref Gülen (Diyarbakır), Ahmet Oyunlu (Diyarbakır), Ramazan Benice (Diyarbakır), Rıdvan İpek (Diyarbakır), Ali Nergis (Diyarbakır), Devrim Kavak (Batman), Diyar Kaydu (Diyarbakır), Ekrem Taş (Bingöl), Hüseyin Barsak (Siirt), İbrahim Engin (Diyarbakır), Emrah Ubiç (Kars), Cemil Doster (Diyarbakır), Osman Kılıç (Bingöl), Ozan Alpkaya (Mardin).

Bölgede alarm verildi

Cezaevinden 18 PKK’nın firar ettiğinin ortaya çıkması ardından başta Bingöl merkez olmak üzere geniş çaplı operasyon başlatıldı. Kırsal kesimlere kaçtıkları tahmin edilen PKK’lıları yakalamak için havadan helikopterler de arama tarama faaliyetine katıldı.

PKK’lı hükümlü ve tutukluların firar ettiğinin anlaşılmasının hemen ardından Bingöl’ün yanı sıra Elazığ, Muş, Diyarbakır başta olmak üzere tüm il ve ilçelerdeki güvenlik birimleri uyarıldı.

Köpekli takip

Yapılan aramada cezaevinden firar eden PKK'lılardan birinin ayakkabısı bulundu. Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye özel eğitimli köpeklerle gelerek arama başlattı. Köpeklere ayakkabı koklatılarak başlatılan aramada firarilerin izleri sürülmeye başlandı. Ayakkabıdan koku olan köpekler kırsal alana doğru giderken, ekiplerde peşinden takibini sürdürüyor.

Bingöl Diyarbakır karayolunda araçlarda arama

Firarilerin yakalanması için Bingöl-Diyarbakır karayolunun Diyarbakır girişinde emniyet birimleri tarafından yol kontrol noktası oluşturuldu. Kontrol noktasındaki polis ekipleri şüphelendikleri araçları durdurup kontrol etti.

Firarilerin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Adalet Bakanlığı inceleme yapıyor

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Bingöl'de M Tipi Cezaevi'ndeki firar olayı ile açıklamalarda bulundu. Bakan Ergin, "Sabah sayımında ortaya çıkan bir tablodur. 14'ü tutuklu, 4'ü hükümlü toplam 18 kişinin firar ettiğine dair bilgi aldık. Konu ile ilgili incelemeler devam etmektedir. 18 kişinin tünel kazarak firar ettiği anlaşılıyor. Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet Bingöl'e hareket etti" diye konuştu.

Kazı çalışmaları başlatıldı

Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 18 PKK'lının firar etmesi üzerine belediyeye ait iş makinesi ile tünelin ortaya çıkarılması için kazı çalışmaları başlatıldı.

Demirtaş: 'Ayakkabıyla mı girmişler?'

Bu arada BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş twitter hesabında yazdığı mesajda firar olayına ilginç bir yorum yaptı.

Demirtaş takipçileriyle paylaştığı mesajında "Acaba ayakkabılarıyla mı girdiler tünele?" ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilerin Dolmabahçe Camii'ne ayakkabılarıyla girmesi eleştiri konusu olmuştu.

80 metrelik tünelle ilgili Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir de ilginç bir tweet attı.

Baydemir şunları söyledi:

''Aşk olsun... 8km uzunluk 2mt çaplı yağmur direnaj tünelimizi kimse görmedi! 80 mt'lik tünele ilgiye ooooo !!! Bir kez daha aşk olsun!!!''

İçişleri Bakanı Güler'in açıkalamaları

İçişleri Bakanı Muammer Güler düzenlediği basın toplantısında cezaevinden kaçan mahkûmlar için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtt. Tünel uzunluğunun 50 metre olduğunu belirten Güler ayrıca tünel içinde de aydınlatma düzeneği bulunduğunu belirtti.

Güler'in açıklamaları şöyle:

Maalesef terör örgütü mensubu 18 kişi Bingöl Cezaevinden kaçtıkları tespit edilmiştir. Bu cezaevinden kaçan kişilerle ilgili olarak çok yoğun bir çalışma yapılmaktadır. İlk incelemede 50 metre tünel kazıldığı tünelin içinde de aydınlatma düzeneği bulunduğu tespit edilmiştir. Böylesine bir eylemin başka destekler ve işbirliği ile gerçekleştirileceği düşünülmektedir.

Kente 12 kilometre uzaklıkta

M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, il merkezindeki Kaleönü Mahallesi Muş karayolu üzeri 10’uncu kilometrede il merkezine 12 kilometre uzakta bulunuyor.

Bölgedeki bütün güvenlik birimlerini alarma geçiren firar olayının görüldüğü Bingöl M Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun inşası 1990 yılında tamamlandı, aynı yıl mahkum kabulüne başlandı. Toplam 30 bin 250 metrekare alan üzerinde kurulan cezaevinde Ceza İnfaz Kurumu Ana Binası, Ana Hizmet Binası'nın bitişiğinde Jandarma Bölük Komutanlığı, Ziyaretçi Kayıt Kabul Binası bulunuyor. Firar olayının görüldüğü Ceza İnfaz Kurumu Ana Binası A ve B Blok’tan meydana geliyor. Cezaevindeki her blokta 3 koridor ve toplam 45 oda bulunuyor. Ayrıca birer konferans salonu, revir, derslik, bilgisayar sınıfı, kütüphane, terzihane ve kuaför salonu bulunuyor.

Kapasitesi 325

Bingöl M Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu, 260 mahkum kapasiteli yaptırılırken Adalet Bakanlığı’nın kararı ile bu rakam 325’e çıkarıldı. Cezaevinin bir bölümü, ’Yüksek Güvenlikli Ceza infaz Kurumu’ statüsüne aldı.

Cezaevinde 1 müdür, üç 2’nci müdür, 12 İnfaz ve Koruma Başmemuru, 91 infaz ve koruma memuru kadrosu bulunuyor.

Geçen yıl da Diyarbakır'da tünel bulunmuştu

Diyarbakır’da E Tipi Cezaevi'nde geçen yılın Temmuz ayında hükümlülerin kazdığı 7 metrelik tünel ortaya çıkarılmıştı. Merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan ve 12 Eylül askeri müdahalesinin ardından işkencelerle gündeme gelen yaklaşık 900 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde hükümlülerin kaçmak için 75 metre derinlikte 7 metre uzunluğunda ve 60 santimetre çapında cezaevi girişine doğru kazılan tünel ortaya çıkarılmıştı.