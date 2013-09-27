CHP, Bingöl Cezaevi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu

Hülya Karabağlı/ANKARA

CHP Cezaevleri Komisyonu Sözcüsü, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 18 tutuklu ve hükümlünün tünel kazarak kaçtığı Bingöl M Tipi Cezaevi'nde incelemelerde bulunmak için Adalet Bakanlığı'na izin başvurusunda bulundu.

Cuma günü cezaevinde incelemelerde bulunmak istediğini kaydeden Ağbaba, "Bingöl M tipi Cezaevinde meydana gelen firar olayı hakkında bilgi edinmek ve incelemelerde bulunmak üzere CHP Cezaevleri İzleme ve İnceleme Komisyonu üyesi milletvekilleri olarak 27 Eylül Cuma günü cezaevine ziyarette bulunmak istiyoruz. Gerekli iznin verilmesi hususunu bilgilerinize sunarız" ifadelerini kullandı.

