Bingöl'de firar eden mahkumlar farklı cezaevlerine dağıtıldı

Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'nde kanlan PKK 'lılar Baran Günana, Selami Kızıl, Diren Yaşa, Veli Taşkıran, Şeref Gülen, Ahmet Oyunlu, Ramazan Benice, Rıdvan İpek, Ali Nergis, Devrim Kavak, Diyar Kaydu, Ekrem Taş, Hüseyin Barsak, İbrahim Engin, Emrah Ubiç, Cemil Doster, Osman Kılıç ve Ozan Alpkaya çarşamba günü tünel kazarak firar etmişti.

Firarın ortaya çıkması ardından kaçan PKK'lıları yakalamak için geniş kapsamlı başlatılan operasyonda PKK'lılardan Ekrem Taş'ın dışındaki 17 kişi kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Mergimir Dağı'nda bulunan Ortaçanak Köyü yakınlarındaki Karacehennem Ormanları'nda yakalanmıştı.

Yakalanan PKK'lılar dün akşam saatlerinde Bingöl Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıdaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen PKK'lılar mahkemede susma hakkını kullandı.

Adil Önal'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, tutuklanan PKK'lılar geceyi kaçtıkları M Tipi Cezaevi'nde geçirdikten sonra bugün büyük bir gizlilik içinde başka cezaevlerine sevk edildi. PKK'lılardan 13'ü Van F Tipi Cezaevi, 4'ü ise Ankara F Tipi Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

Henüz yakalanamış olan Ekrem Taş için operasyon sürüyor.