LYS'ye başvurular başladı

Haziran ayında yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) müracaatlar başladı. Başvurular, 30 Nisana kadar yapılabilecek. 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında 23 Mart 2014'de yapılan 2014 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarına göre, YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse Lisans Yerleştirme Sınavlarına başvuru yapabilecek.

Anadolu Ajansı’nın ahebrine göre, LYS'lere girme hakkı kazanan adaylardan, LYS'lere başvuru yapmak isteyenlerin, bugünden itibaren 30 Nisan'a kadar LYS başvurularını yapmaları gerekecek. Başvuru süresi uzatılmayacak.

Ayrı klavuz yok

LYS'ler için ayrı bir kılavuz bulunmayacak. 2014 ÖSYS Kılavuzu, LYS'ler de dahil, ÖSYS Sistemi ile ilgili tüm ilke ve kuralları kapsıyor. Adayların, başvuru yapmadan önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

LYS'lere katılma hakkı elde eden adaylar, 5 LYS'den, hesaplanmasını istedikleri LYS puanına uygun istedikleri sınava katılabilecekler.

LYS başvuruları ve sınav ücreti bilgileri ÖSYS Kılavuzunda yer alıyor. Adaylar, tüm PTT iş yerlerinden, Akbank, T. Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Türk Ekonomisi Bankası ve DenizBank'ın tüm şubeleri ile internet bankacılığı aracılığıyla sınav ücretini yatırabilecek. Adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı ya da banka kartıyla da yatırabilecekler.

Tüm LYS puan türlerinin hesaplanması öneriliyor

Adayların sınav ücretini yatırmaları başvuru için yeterli olmayacak, başvurunun tamamlanmasını sağlamayacak. Adayların, internet veya bir başvuru merkezi aracılığı ile başvurularını yapmaları gerekiyor. Sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru işleminin bireysel olarak internet aracılığıyla aday işlemleri sisteminden (ais.osym.gov.tr ) ya da bir başvuru merkezinden tamamlanması gerekiyor.

Başvuru tamamlandıktan sonra, süresi içinde başvuru bilgilerinin ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden mutlaka kontrol edilmesi, başvuru bilgilerinin yazıcıdan bir dökümünün edinilerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden saklanması gerekiyor.

LYS'ler 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak. Adaylar, girmek istedikleri LYS'lerin hepsine aynı merkezde girecekler.

Başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekecek. Başvuru işlemleri sırasında aday hangi LYS'lere gireceğini bildirecek. Yeni açılacak programlar, puan türlerinde oluşabilecek değişiklikler gibi durumlar nedeniyle farklı alanlarda puan türlerinin hesaplanabilmesi için adayların 2014-LYS'lerin tamamında sınava girmelerinin yararlarına olacağı ifade edildi.

Adayların hangi LYS'lere gireceklerine kesin karar verdikten sonra başvuru süresi içinde müracaatlarını yapmaları gerekecek. Başvurusunu internet üzerinden bireysel olarak yapacak adayların, "Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı" uyarısını mutlaka görmeleri ve yazıcıdan çıktı almaları gerekiyor.

ÖSYM başarısız kayıt işleminden sorumlu olmayacak. Adaylar başvuru sonunda, başvuruya ilişkin belgeyi sistem üzerinden edinecek ve yerleştirme işlemine kadar saklayacak.

İnternet kullanımında deneyimli olmayan ve işlemlerini eksik yapmaktan çekinen adayların başvurularını bir başvuru merkezi aracılığıyla yapmaları yararlarına olacak.

Onay koduna dikkat edilecek

Başvuru merkezi aracılığı ile başvuru yapan adaylar, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinde yer alan bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek amacı ile görevli tarafından kendilerine verilen çıktıyı kontrol ettikten sonra çıktı üzerinde yer alan "onay kodunu" görevliye bildirecekler ve görevli onay kodunu sisteme girdikten sonra başvuru tamamlanacak. Onay kodu girilmeyen başvurular tamamlanmayacağı için geçersiz sayılacak ve sorumluluk adaya ait olacak.

Adayların, bireysel olarak internet aracılığıyla veya bir başvuru merkezi aracılığıyla sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra LYS başvuru bilgilerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol etmesi ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinmesi gerekiyor.

Bu arada, Yükseköğretim Kurulu kararıyla turizm fakültelerinin YGS puanı ile öğrenci alan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları programlarına, 2014-ÖSYS'de LYS puanlarıyla öğrenci alınacak.

