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Spor

Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur kendileriyle ilgili LYS sorusunu çözemedi

Amerikan basketbol ligi NBA'da, yıllarca forma giyen Hidayet Türkoğlu ile Mehmet Okur, isimlerinin geçtiği fizik sorusu karşısında soğuk terler döktü

15 Nisan 2014 13:46

ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers forması giyen Hidayet Türkoğlu ile basketbolu bıraktığı için NBA'da artık bulunmayan Mehmet Okur, geçtiğimiz gün kendi isimlerinin geçtiği bir fizik sorusunu çözemeyince aralarında esprili diyaloglar yaşandı.

Sabah gazetesinden Ömer Karahan’ın haberine göre, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) 11. sınıf öğrencisinin gördüğü fizik dersi konularını içeren bir soruyu test kitapçığında gören Okur, soruda ismi geçen diğer arkadaşı Türkoğlu'na sorunun fotoğrafını gönderdi. NBA'da basketbol oynayan Okur ve Türkoğlu'nun parmaklarının ucunda çevirdikleri topun açısal hızının ne olduğunu soran soruyu Okur, Türkoğlu'na gönderip "Hadi bakalım bul cevabını?" dedi.

 

'Bu iş bize ters'

 

Bunun üzerine Türkoğlu, "Keşke yardımcı olabilsem ama bize ters" diyerek esprili bir cevap verdi. Bunun üzerine Okur da Türkoğlu'na "Bizi bozar desene, çalış biraz tekrar soracağım" deyip gülerek sohbeti bitirdi. Testlerin bulunduğu soru kitapçığında yer alan soru şöyle: "NBA Basketbol Ligi'nde oynayan Hidayet ve Mehmet basketbol toplarını parmaklarının ucunda çevirmektedirler. Hidayet'in topunun yarıçapı r iken Mehmet'in topunun yarıçapı r/4 ve topların kütleleri ile açısal momentumları eşittir. Bu durumda Hidayet'in topunun açısal hızı (I) ise Mehmet'in topunun açısal hızı kaç (I) dir? ( I Top = 1 / 2 mr²)"

 

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