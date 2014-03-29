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Yaşam

YGS birincisinin hedefi tıp

YGS’de 3 alanda birinci olan Türkyılmaz, 'Başarılı olmayı bekliyordum ama birinci olmayı hayal etmiyordum. Hedefim tıp okumak'

29 Mart 2014 23:16

ÖSYM, YGS birincilerini kamuoyuna duyurmadı ama sınav sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra dereceye giren öğrenciler belli olmaya başladı. Malatya Fen Lisesi’nden Oğuz Türkyılmaz, YGS’de 3 alanda birinci oldu. Türkyılmaz, “Başarılı olmayı bekliyordum ama birinci olmayı hayal etmiyordum. Hedefim tıp okumak” dedi.

Hürriyet’ten Gönül Koca’nın haberine göre, ÖSYM, YGS birincilerini basına açıklamadı ama adayların sonuç kartlarında sıralamaları yer aldı. Bu nedenle dereceye giren öğrenciler de sonuçların açıklanmasının ardından belli olmaya başladı. Buna göre, Malatya Fen Lisesi’nden Oğuz Türkyılmaz YGS-3, YGS-4 ve YGS-5 birincisi oldu. Türkyılmaz, YGS-6 ve YGS-1’de ikinci olurken, YGS-2’de de beşinci sırada yer aldı. 
Sonuçların ardından duygularını Hürriyet’e anlatan Oğuz Türkyılmaz şunları söyledi:

“Başarılı olmayı bekliyordum ama birinci olmayı hayal etmiyordum. Heyecanlı ve mutluyum. Deneme sınavlarında da başarılı oluyordum ama tabii şu ana kadar girdiğim sınavlar içinde en iyisi ÖSYM’nin yaptığı gerçek YGS oldu. Geçen sene Fem Dershanesi’ne gitmeye başladım. YGS’ye bir ay kalana kadar günde 5 saat ders çalışıyordum, son bir ayda tempoyu arttırdım. Annem emekli sınıf öğretmeni, babam jeoloji mühendisi. Bir abim var İnönü Üniversitesi’nde tıp okuyor. Ben küçükken babam bir kalp ameliyatı geçirmişti, küçük olduğum için etkilenmiştim. O nedenle ben de tıp okumak, doktor olmak istiyorum.”

Öte yandan İstanbul Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi’nden Salih Akyel, YGS-2’den Türkiye ikincisi, Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi'nden Şafak Ceren Uslu YGS-3 üçüncüsü, İstanbul Erkek Lisesi’nden Fatih Dinç YGS-6 üçüncüsü, İstanbul Fatih Koleji’nden Mustafa Şenyurt da YGS-5 üçüncüsü olduğu öğrenildi.

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