Lindsay Lohan İstanbul’da gece kulübü mü açıyor?

Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin durumuna dikkat çekmek için İstanbul'a gelen Lindsay Lohan’ın İstanbul’da bir kulüp açmak istediği öne sürüldü. Lohan, daha sonra yaptığı bir açıklama ile İstanbul'a mülteciler için geldiğini savundu ve kulüp açma gibi bir girişimi olmadığını söyledi.

Rus işadamı nişanlısı Egor Tarabasov'dan ayrıldıktan sonra Yunan iş adamı Dennis Papageorgiou ile beraber olan Lohan'ın dünya genelinde gece kulüpleri ve spa'lar açmayı planladığı öğrenildi.

Ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden, Suriyeli mültecilerin durumuna dikkat çeken ve parmağının kopmasına neden olan kaza ile gündeme gelen Lohan'ın planları arasında İstanbul'un da olduğu iddia edildi.

Lohan, iddiaları reddetti

ABD'li oyuncu, model ve pop şarkıcısı Lindsay Lohan, İstanbul'da gece kulübü açacağı iddialarını reddetti.

İki hafta önce İstanbul'a gelen ünlü şarkıcı Lindsay Lohan'ın İstanbul'da gece kulübü açacağı haberleri basında yer almıştı. Bu iddialar üzerine Lindsay Lohan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Lohan, İstanbul'a gece kulübü açmak için değil Suriyeli mültecilerin durumuna dikkat çekmek için geldiğini belirtti.