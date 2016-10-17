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Dünya

Trump'ın bir ses kaydı daha ortaya çıktı: Lindsay Lohan yatakta harika!

“Gerçekten oldukça rahatsız bir kız”

17 Ekim 2016 18:43

CNN, ABD başkanlık seçimleri öncesi cinsel taciz suçlamalarıyla gündeme gelen Donald Trump'ın 2004’te verdiği bir röportaja ait olduğunu ileri sürdüğü ses kaydını yayınladı. ABD’li yıldız Lindsay Lohan hakkında konuşmaların yer aldığı ses kaydında, Trump'ın, Lohan'ın yatakta iyi olduğunu düşündüğüne yönelik sözlerinin yer aldığı belirtildi.

Sputnik’in haberine göre, Trump’ın 2004 yılında CNN radyo sunucusu Howard Stern ile gerçekleştirdiği röportaja ait olduğu iddia edilen ses kaydında, Lindsay Lohan'la seks yapmanın nasıl bir deneyim olduğuna dair spekülatif ve 'açık' konuşmalarının yer aldığı ifade edildi.

CNN'in geçen Cuma günü yayınladığı Cumhuriyetçi aday Trump ve radyo programı sunucusu Howard Stern arasında geçen konuşmaları içeren ses kaydında, o günlerde 18 yaşında olan genç oyuncu Lohan hakkında geçen bir konuşmalardaki ifadeler ise şöyle: 

Stern: Bahise girerim Melania'yı Lindsay Lohan'la takas edersin. 

Trump: Lindsay Lohan hakkında ne düşünüyorsun? 

Stern: Ateşli bir kız olduğunu düşünüyorum. 

Trump: Bu önemli işte. Fakat çillerden hoşlanıyor olman şart. Göğsüne yakından baktığımda epey çilli olduğunu görmüştüm.

“Yatakta harika”

İkilinin Lohan'ın görünüşü hakkında konuşmaya devam ettiği ve ardından Stern'in Trump'a "Bu sıkıntılı genç kızla seks yapmanın nasıl bir şey olacağını düşünebiliyor musun?" diye sorduğu, Trump'ın da "Muhtemelen haklısın. Gerçekten oldukça rahatsız bir kız, bu nedenle de yatakta harika. Derin rahatsızlıkları olan kadınlar nasıl olurlar bilirsin. O tip kadınlar yatakta her zaman en iyi olanlar değiller midir?" diye yanıtladığı ifade edildi.

Lohan’ın menajeri konuştu

Lohan'ın menajerinin, Trump'ın ses kaydı hakkında CNN'e yaptığı açıklamada, "Tam şu anda, Lindsay hayatında ortaya çıkan pozitif şeylere odaklanmayı tercih ediyor ve başkan adayı Donald Trump'ın kendisi hakkında yaptığı yorumlara kayıtsız kalmayı tercih ediyor" dediği kaydedildi.

Trump'ın bu konuşması, günler önce, yine bir kadından oldukça 'açık' ifadelerle konuştuğu kaydın hemen ardından ortaya çıktı. Cinsel taciz ve zorlama iddialarıyla da suçlanan Trump, Kuzey Carolina'da yaptığı konuşma esnasında Trump, tüm kayıtların uydurma ve montaj olduğunu iddia etmişti.

 

 

 

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