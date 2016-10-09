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Yaşam

Lindsay Lohan Gaziantep'teki mülteci kampını ziyaret etti

Lohan'ın ziyaret sırasında başına yazma örtmesi ve yöresel bir elbise giymesi dikkat çekti

09 Ekim 2016 14:26

Oyuncu Lindsay Lohan, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteyner kenti ziyaret etti.

Çocuklar İngilizce şarkılara eşlik etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı Hatun Sarıfakıoğulları ve diğer yetkililerce karşılanan Lohan, kendisine çiçek takdim eden Suriyeli çocuğu başından öptü. İdari binada yetkililerle konteyner kentte sığınmacılar için yapılan çalışmaları görüşen Lohan, konteyner kent içerisindeki sosyal tesis ve anaokulunu gezerek çocukların söylediği İngilizce şarkılara eşlik etti.

"Fatma bebeği sevdi"

Çocuklara hediyeler veren Lohan, sığınmacıların yaptığı resim ve el sanatları kurslarını da gezdi. Burada eğitim alan Suriyeli kadınlarla sohbet ederek bir bebeği kucağına alan Lohan, Suriyeli ailelerin yaşadığı bazı konteynerleri de ziyaret etti. Ailelerin hikayelerini dinleyerek kendisine ikram edilen ürünlerin tadına bakan Lohan, iki gün önce dünyaya gelen ve "Fatma" adı verilen bir bebeği sevdi. Bebeği kucağına alan Lohan, "Sanki gözlerinde doğal bir kalem var. Çok güzel bir bebek" dedi.

Cumhuriyet altını taktı

Lohan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in getirdiği bir Cumhuriyet altınını bebeğin yakasına taktı.

Başına yazma örttü

Lohan'ın ziyaret sırasında başına yazma örtmesi ve yöresel bir elbise giymesi dikkat çekti.

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