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Lindsay Lohan: Dünya beşten büyüktür

Lohan, İstanbul'daki Suriyeli mülteci aileleri ziyaret etti

26 Eylül 2016 12:02

Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, İstanbul Sultanbeyli'deki Suriyeli mülteci aileleri ziyaret edip onlara hediyeler verdi. Lohan, Instagram hesabında, Türkiye'de yaşadıklarını anlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Lohan, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Koordinasyonu ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın ile beraber Sultanbeyli'deki Suriyeli mülteci aileleri ziyaret edip onlara hediyeler verdi.    

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Lindsay LohanTayyip Erdoğandünya beşten büyüktür
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