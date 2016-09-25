Lindsay Lohan: Dünya beşten büyüktür

Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, İstanbul Sultanbeyli'deki Suriyeli mülteci aileleri ziyaret edip onlara hediyeler verdi. Lohan, Instagram hesabında, Türkiye'de yaşadıklarını anlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü kullandı.



Sputnik'te yer alan habere göre; Lohan, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Koordinasyonu ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın ile beraber Sultanbeyli'deki Suriyeli mülteci aileleri ziyaret edip onlara hediyeler verdi.