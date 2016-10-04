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Hollywood yıldızı Lindsay Lohan yeniden Sultanbeyli'de

"Biz sanatçılar sosyal medya kullanarak Suriye'de yaşanan drama dikkat çekmeye çalışıyoruz"

04 Ekim 2016 23:32

Ünlü Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, Sultanbeyli'de Suriyeli Muhammed Hüseyin ve çocuklarını ziyaret etti.

Hollywood yıldızı Linsay Lohan, "Daha önce ziyaret ettim bugün buraya tekrar geldim. Biz sanatçılar sosyal medya kullanarak Suriye'de yaşanan drama dikkat çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de yaşayan Suriyeli bir aileyi ziyaret eden ve tekrar ziyaret edeceğine dair söz veren Hollywood'un ünlü yıldızı Lindsay Lohan, sözünü tuttu.

Hollywood'un ünlü yıldızı Lindsay Lohan, Sultanbeyli'ye gelerek Suriyeli aileyi tekrar ziyaret etti. Hollywood yıldızına ziyareti sırasında Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin eşlik etti.

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