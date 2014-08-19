Lice'de hayatını kaybeden Taşkın kafasından vurulmuş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Mahsum Korkmaz heykelinin yıkım kararını uygulamak için bölgeye giden askerler ile yıkımı protesto eden grup arasında olaylar çıktı. Açılan ateş sonucunda Mehdin Taşkın yaşamını yitirdi 2 kişi yaralandı. Ön otopsi raporunda Taşkın’ın uzak mesafeden kafasına gelen kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

DİHA’da yer alan haberine göre, Mehdin Taşkın'ın kuzeni Abdülbey Taşkın, avukat, adli tıp uzmanı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı A. Hakan Özdemir'in nezaretinde yapılan otopside Taşkın'ın başının sol kısmından giren ve arka kısmından çıkan kurşunla yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca raporda Taşkın'ın uzaktan hedef alınarak katledildiğine dair ifadelere yer verildi.

Otopsi sonuçları şöyle:

" Kişinin vücudunda toplan bir adet ateşli silah mermi çekirdeği isabet ettiği, yaralanmanın müstakilen öldürücü nitelikte olduğu,

Ateşli silah mermi çekirdeği giriş deliği cilt-cilt altı bulgularına göre, yapılan atışın uzak atış mesafesinden yapılmış olduğu

Ateşli silah mermi çekirdeğinin baş bölgesinde giriş-çıkış yaptığı, otopsi esnasında kişinin vücudundan ateşli silah mermi çekirdeği elde edilmediği

Ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kırıklarıyla birlikte olan beyin harabiyeti ve kanamasından ileri geldiği."