TSK'dan Lice açıklaması: 250 kişilik grup saldırdı, karşılık verdik

Genelkurmay, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde PKK'lı Mahsum Korkmaz'ın heykelinin kaldırılması sırasında çıkan olaylarla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, 200-250 kişilik bir grubun roketatar, piyade tüfeği ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığı, askerin de anında karşılık verdiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır Lice Yolçatı köyü bölgesinde inşa edilen heykelin bir operasyonla kaldırıldığını bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, sabah icra edilen operasyona katılan birliklerin saat 09:45'te üs bölgelerine döndükleri ifade edildi.

Açıklamada, birliklerin intikali ve heykelin kaldırılması esnasında, aralarında bölücü terör örgütü mensuplarının da bulunduğu 200-250 kişilik grup tarafından sabah 06.20 - 09.00 saatleri arasında roketatar, piyade tüfeği ve el yapımı patlayıcı maddeleriyle silahlı saldırıda bulunulduğu belirtildi.

‘Helikopterlere de ateş açıldı’

Yapılan “silahlı saldırıya askeri unsurlar tarafından anında karşılık verildiği” belirtilerek, şöyle denildi:

“Üs bölgelerine dönen birliklerin araçlarında yapılan incelemede, araçlara çok sayıda merminin isabet ettiği, atılan mermilerden birisinin bir KİRPİ aracının koltuğuna ve bir merminin de 1. Jandarma Komando Alay Komutanının da içerisinde bulunduğu Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracının camına isabet ettiği tespit edilmiştir. Bu faaliyetlerin icrası esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca birliklerin emniyetini havadan sağlayan helikopterlere de ateş açılmış, taarruz helikopterlerinin karşılık vermesi sonucu ateş kesilmiştir. Taarruz Helikopter Kolunda bulunan iki helikopterde toplam altı mermi izi tespit edilmiştir.”