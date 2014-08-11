Liberya'nın sağlık sistemi Ebola yüzünden çöküyor

Liberya'daki Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) Koordinatörü Lindis Hurum, ülkedeki Ebola salgınıyla ilgili resmi verilerin salgının boyutlarını tam olarak göstermediğini ve sağlık sisteminin "çökme noktasına geldiğini" söyledi. Batı Afrika'da 1800 kişi hastalığa yakalanırken, yaklaşık bin kişi Ebola yüzünden hayatını kaybetti. Bu arada komşu Gine sınırlarını kapattığı haberlerini yalanladı.

Şimdiye dek görülen en kötü Ebola salgınında merkez ülkeler Liberya, Sierra Leone ve Gine. Ancak virüs geçtiğimiz aylarda diğer ülkelerde de görüldü. Dünya Sağlık Örgütü de virüsü küresel bir alarmı diye tanımladı. MSF Liberya Koordinatörü Lindis Hurum BBC'ye yaptığı açıklamada, "Ebola'yla mücadelede kapasitemiz daha önce hiç olmadığı kadar zorlanmış durumda." dedi.

Başkent Monrovia'daki en büyük beş hastanenin bir haftadan uzun süredir kapalı olduğunu anlatan Hurum, "Hastanelerin bazıları yeniden açılmaya başlandı. Ancak başkent dışındaki bölgelerde sağlık personelinin tamamen terk ettiği diğer hastaneler var. Tüm bir sağlık sisteminin çöküşünü görüyoruz" diye konuştu. Liberya'da hükümetin bazı Ebola kurbanlarının cesetlerin kaldırmadığını söyleyen protestocular dün öğleden sonra yol kapatma eylemi yaptı. Hastalıktan en çok etkilenen bölgelerden başkent Monrovia'ya gidişleri kısıtlamak için ordu birlikleri konuşlandırıldı.

Gine'deyse dün Sağlık Bakanı virüslü kişilerin geçişini önlemek için Sierra Leone ve Liberya'yla sınırların kapatıldığını açıkladı. Ancak daha sonra devlet televizyonu "sınırların kapatılmadığını ve geçiş noktalarında bazı sağlık önlemleri alındığını" duyurdu.

Vücut sıvılarıyla yayılıyor

Ebola virüsü ilk olarak 1976'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştü. Virüs vücut sıvıları yoluyla bulaşıyor. Meyve yarasası gibi hayvanlar virüsü taşıyabiliyor ve kan ya da orman hayvanlarının etinin tüketilmesi sonucu insanlara da geçebiliyor. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, kanama ve merkezi sinir sisteminin hasar görmesi sayılıyor. Virüs bulaşanların ölüm oranı yüzde 90'lara çıkabiliyor. Ancak son salgındaki ölüm oranı yüzde 55 düzeyinde. Virüsün kuluçka dönemi iki ila 21 gün arasında değişiyor.

Hastalığın aşısı ya da tedavisi yok. İshal ve kusma görülen hastalarda vücuttaki su oranının sabit tutulması hastayı rahatlatıp tedaviye yardımcı olabiliyor.