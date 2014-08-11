T24 LogoT24 Logo
Dünya

Liberya'nın sağlık sistemi Ebola yüzünden çöküyor

Yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Liberya'daki sağlık sisteminin Ebola salgını nedeniyle çökme noktasına geldiğini açıkladı

11 Ağustos 2014 19:20

Liberya'daki Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) Koordinatörü Lindis Hurum, ülkedeki Ebola salgınıyla ilgili resmi verilerin salgının boyutlarını tam olarak göstermediğini ve sağlık sisteminin "çökme noktasına geldiğini" söyledi. Batı Afrika'da 1800 kişi hastalığa yakalanırken, yaklaşık bin kişi Ebola yüzünden hayatını kaybetti. Bu arada komşu Gine sınırlarını kapattığı haberlerini yalanladı.

Şimdiye dek görülen en kötü Ebola salgınında merkez ülkeler Liberya, Sierra Leone ve Gine. Ancak virüs geçtiğimiz aylarda diğer ülkelerde de görüldü. Dünya Sağlık Örgütü de virüsü küresel bir alarmı diye tanımladı. MSF Liberya Koordinatörü Lindis Hurum BBC'ye yaptığı açıklamada, "Ebola'yla mücadelede kapasitemiz daha önce hiç olmadığı kadar zorlanmış durumda." dedi.

Başkent Monrovia'daki en büyük beş hastanenin bir haftadan uzun süredir kapalı olduğunu anlatan Hurum, "Hastanelerin bazıları yeniden açılmaya başlandı. Ancak başkent dışındaki bölgelerde sağlık personelinin tamamen terk ettiği diğer hastaneler var. Tüm bir sağlık sisteminin çöküşünü görüyoruz" diye konuştu. Liberya'da hükümetin bazı Ebola kurbanlarının cesetlerin kaldırmadığını söyleyen protestocular dün öğleden sonra yol kapatma eylemi yaptı. Hastalıktan en çok etkilenen bölgelerden başkent Monrovia'ya gidişleri kısıtlamak için ordu birlikleri konuşlandırıldı.

Gine'deyse dün Sağlık Bakanı virüslü kişilerin geçişini önlemek için Sierra Leone ve Liberya'yla sınırların kapatıldığını açıkladı. Ancak daha sonra devlet televizyonu "sınırların kapatılmadığını ve geçiş noktalarında bazı sağlık önlemleri alındığını" duyurdu.

 

Vücut sıvılarıyla yayılıyor

 

Ebola virüsü ilk olarak 1976'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştü. Virüs vücut sıvıları yoluyla bulaşıyor. Meyve yarasası gibi hayvanlar virüsü taşıyabiliyor ve kan ya da orman hayvanlarının etinin tüketilmesi sonucu insanlara da geçebiliyor. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, kanama ve merkezi sinir sisteminin hasar görmesi sayılıyor. Virüs bulaşanların ölüm oranı yüzde 90'lara çıkabiliyor. Ancak son salgındaki ölüm oranı yüzde 55 düzeyinde. Virüsün kuluçka dönemi iki ila 21 gün arasında değişiyor.

Hastalığın aşısı ya da tedavisi yok. İshal ve kusma görülen hastalarda vücuttaki su oranının sabit tutulması hastayı rahatlatıp tedaviye yardımcı olabiliyor.

 

ETİKETLER

ebolaliberyasağlık sistemiçöküyorsalgınhastalık

İlgili Haberler

Ebola taşıyan rahip İspanya'ya getirildi

Liberya'da görev yaptığı sırada ebolaya yakalanan rahip Madrid'e getirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden ebola alarmı

Dünya Sağlık Örgütü, ebolanın yayılmasını önlemek için koordineli uluslararası müdahale gerektiğini vurguladı

Ebola tehdidi, Gine'ye sınırlarını kapattırdı

Afrika'da her geçen gün daha büyük tehlike haline gelen ebola virüsü nedeniyle Gine, sınır kapılarını komşu ülkelere kapattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24