Ebola tehdidi, Gine'ye sınırlarını kapattırdı

Batı Afrika ülkesi Gine, 961 kişinin hayatına mâl olan ebola virüsünün daha fazla yayılmasına engellemek için komşu ülkeler Sierra Leone ve Liberya ile sınır geçişlerini durdurdu.

Al Jazeera'nin haberine göre, Gine Sağlık Bakanı Remy Lamah, düzenlediği basın toplantısında Sierra Leone ve Liberya’da son dönemde artan ölümler sebebiyle sınır kapılarını kapattıklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) açıkladığı rakamlara göre, virüsün can aldığı ülkeler arasında en yüksek ölüm oranı 367 kişiyle Gine’ye ait.

Liberya önlemleri artırdı

Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf bir hafta önce yaptığı açıklamada komşularıyla sınırlarının birçoğunu kapatma kararı almıştı. Sirleaf ayrıca, virüsten etkilenenlerin karantinaya alınacağını ve bu kişilerin ülke içinde dahi seyahat edemeyeceğini söylemişti.

ABD, Liberya’daki diplomatları ve ailelerine ülkeyi terk etme emri verdi. Batı Afrika ülkelerinde seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Virüsün giderek yayılmasının ardından Nijerya ise, Sierra Leone ve Liberya’dan sonra olağanüstü hâl ilân eden üçüncü ülke oldu.

Ebola virüsü nasıl bulaşıyor, belirtileri neler?

İdrar, kan, ter veya tükürük gibi vücut sıvısı veya salgılarıyla temas halinde bulaşan Ebola'nın bilinen tedavisi veya aşısı bulunmuyor. Hastalığın en önemli belirtileri yüksek ateş, kusma ve iç veya dış kınama.

Bulaşma riskinin en yüksek olduğu kişiler ise hasta yakınları ile tıp görevlileri. 21 gün boyunca kendini gizleyebilen virüs erken teşhis konulduğu takdirde tedavi edilebiliyor.

Ebola virüsü genelde yüzde 90 ölüm oranına sahipken, Batı Afrika'da yaşanan salgında ölüm oranının şu ana kadar yüzde 60 olduğu belirtildi.