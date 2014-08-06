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Sağlık

Ebola virüsü can almaya devam ediyor; 932 ölü

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Batı Afrika’da yayılan Ebola virüsü nedeniyle ölü sayısının 932'e yükseldiğini açıkladı

06 Ağustos 2014 19:45

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), daha önce yaptığı açıklamada Gine'de 358, Liberya’da 255, Sierra Leone’de 273 ve Nijerya'da 1 kişi olmak üzere 887 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. 2 ile 4 Ağustos arasında ölen 45 kişiyle birlikte ölenlerin sayısı 932’ye çıktı.

Aynı süre zarfında Ebola virüsünü taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 108 artarak 1711 oldu. Geçen yıl sonunda başlayan Ebola salgını, özellikle Gine, Liberya ve Sierra Leone’de ölümlere yol açtı.

Ayrıca Nijerya’da da ölü sayısı ikiye çıktı. Liberyalı bir hastayı tedavi eden hemşire, Ebola virüsünün yol açtığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Virüs bulaşan beş sağlık personeli de karantinaya alındı.

İdrar, kan, ter veya tükürük gibi vücut sıvısı veya salgılarıyla temas halinde bulaşan ebolanın bilinen tedavisi veya aşısı bulunmuyor. Hastalığın bulaşma riskinin en yüksek olduğu kişiler ise hasta yakınları ile tıp görevlileri.

Ebola virüsü genelde yüzde 90 ölüm oranına sahipken, Batı Afrika'da yaşanan salgında ölüm oranının şu ana kadar yüzde 60 olduğu belirtildi.

 

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