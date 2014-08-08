Dünya Sağlık Örgütü'nden ebola alarmı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika 'daki ölümcül ebola salgınını 'olağanüstü gelişme' olarak nitelendirdi ve uluslararası sağlık riski teşkil ettiğini belirtti. Uluslararası sağlık riskinin altını çizen örgüt, Batı Afrika ülkelerinde yaklaşık bin kişinin öldüğünü ve virüsün yayılımının uluslararası boyutlara ulaştığını açıkladı.

Cenevre'de iki gün süren olağanüstü toplantının ardından açıklama yapan DSÖ, ebolanın yayılmasını önlemek için koordineli uluslararası müdahale gerektiğini vurguladı. Örgüt ayrıca İsviçre'de uluslararası katılımlı acil bir toplantı yapılması kararını da verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Liberya Büyükelçiliği'nde görevli personelinin ailelerini, Ebola salgını nedeniyle ülkeden tahliye etme kararı aldı. İspanya ise Liberya'da görev yaparken Ebola'ya yakalanan bir İspanyol rahibi özel uçakla Madrid'e getirip karantinaya aldı.