Ebola taşıyan rahip İspanya'ya getirildi



Liberya'da misyoner olarak görev yaparken ebolaya yakalanan İspanyol rahip Miguel Pajares, kendisi için hazırlanan özel bir uçakla İspanya'nın başkenti Madrid'e getirildi. Pajares'e ebola virüsü taşımadığı tespit edilen ve Liberya'da birlikte görev aldığı bir rahibe de eşlik etti.

Pajares, Madrid'deki bir hastanenin karantina bölümünde tedavi altına alındı. Doktorlar Pajares'i sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Dahiliye uzmanı Abelardo Garcia rahibin bilincinin açık olduğunu, rahat bir şekilde nefes alıp verdiğini ve kanaması olmadığını kaydetti. Garcia şu anda en önemli olanın zaman kazanmak olduğunu vurguladı.

Yapılan bir test geçen pazartesi günü Miguel Pajares'e de virüs bulaştığını ortaya koymuştu.

Batı Afrika'daki ebola salgınının başlangıcından bu yana ilk kez virüsü taşıyan bir hasta Avrupa'ya getiriliyor. Daha önce de ebolaya yakalanan Amerikalı bir doktor tedavi için ABD'ye getirilmişti.