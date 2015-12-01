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Yaşam

Leman Sam'dan Kurban Bayramı paylaşımı

Ünlü şarkıcı, daha önce Kurban Bayramı'nda yaptığı bir paylaşım nedeniyle yargılanmıştı

22 Ağustos 2018 22:30

T24

Birkaç yıl önce Kurban Bayramı’nda yaptığı bir paylaşım nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan yargılanan şarkıcı Leman Sam, bu bayramda da bir paylaşımda bulundu.

Kişisel Twitter hesabında bir inekle çekilen fotoğrafını paylaşan Sam, “Kardeşim benim” diye de not düştü.

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