Leman Sam: Nusret'in videolarını izlemektense bir toz zerresinin havada uçuşunu izlemeyi tercih ederim

Şarkıcı Leman Sam, Tuz serpme hareketiyle bir anda dünyada fenomen olan Nusret Gökçe'in videolarını eleştirdi. Sam, "Nusret’in videolarını izlemektense bir toz zerresinin havada uçuşmasını izlemeyi tercih ederim. Tesadüfen gördüm yaptıklarını, eti falan tokatlıyor... Dengesiz bence. Yaptığı tamamen pornografi ve ben pornografiyi hiç sevmem. Meşhur olmak içinde kalmış, hiçbir şey olamamış. Böyle bir şey yapmış" dedi.

Leman Sam'ın Sanatçı Behzat Uygur’a Cumartesi Posta’sı için yaptığı açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"İnsan yorgunuyum" demiştiniz geçmişte, aklımdan çıkmadı bu söz... Yorgunluk geçti mi yoksa arttı mı?



Hiç geçer mi? Bir marangoz olsaydım insan yorgunu olmayabilirdim. Ya da terzi olsaydım... Ama bizim meslekte öyle değil. Özellikle İstanbul’da Günay’da sahne aldığım yıllar buna sebep oldu. İnsanların sahtekarlıkları, maskeler... Benim tipimde insanlar için çok yorucu. Ben insan yorgunuyum, doğru.



Hayvanları bu kadar sevmenizin sebebi de bu mu?



Hayır, çocukluğumdan beri böyleydim. İnsanlarla aram hiç iyi olmadı. Hep hayvan gibi yaşıyordum.



Nasıl yani?



Bayağı hayvan gibi yaşıyorum. Önsezilerim, davranış biçimlerim, yemek yeme biçimim. Hayvanları akrabalarım olarak nitelendiriyorum. Şempanze fotoğrafı koyuyorlar, “Aa benim kuzenim” diyorum. Eşek koyuyorlar “Dayımın oğlu” diyorum.



Hayvanları insanlardan daha mı çok seviyorsunuz?



Evet, öyle...

Ne okudunuz siz?



16 yaşımda evlendim. Okumadım ama hayatı doğadan öğrendim. Mesleğimle ilgili tam bir alaylıyım.

Evlendirdiler mi sizi?

Evlendirmediler ama mecbur bıraktılar. Babam valizimi elime verdi, “Anneannene git” dedi. Anneannem de “Evlenmen gerekiyor burada bu kadar özgür yaşayamazsın” dedi.



Küçücük çocuksunuz zor olmadı mı yahu?



Yaşımı büyüttüler. İkimiz de çok gençtik. Hata yaptık. Gençken hatalar kabul edilebilir. Ama o problemleri olan bir insandı.



Sizin deyiminizle vahşi bir çocuksunuz ve evde bir koca var. Evlendiğiniz ilk günü merak ettim...

Çok acayip şeyler oldu evlilik meselesinde çok! Kotla gittim nikaha, gelinlik giymedim. Sevmiyorum gelinlik falan. 12 yıl sürdü evliliğimiz, iki kızım oldu neyse ki; Şevval ve Şehnaz. 12 yılın iki yılı boşanmaya çabalamakla geçti. Boşanmıyor diye onu ben öldürüyordum az kalsın. Boşanmak istemiyordu. “Evli kalalım sen istediğin gibi yaşa” gibi şeyler söylemeye başladı. Kısa kollu giydirmeyen adam nasıl böyle oldu, bilmiyorum.

Baskı kurmaya kalktılar mı size?

Önce babam, sonra kızlarımın babası, sonra Günay (Tuncel)... Hepsi de baskıcıydı. Günay sadece işine yaradığım için sahneye izin veriyordu. Benim üstümden para kazanıyordu. Babam ve kızların babası sadece kötü oldukları için üzerimde baskı kurmaya kalktılar. Ne olursa olsun, sonunda ben buradayım.

Yüzlerine söylediniz mi rahatlıkla “Sen kötüsün” diye?



Her zaman söyledim. Babam 15 yaşıma kadar hayatımdaydı. Babamla ölümüne yakın konuşmaya başladım. Aile bağım yoktur, başıma buyruk yaşarım. Akraba sevmem. Kalabalık ailede yaşamaktan hoşlanmam.

Bütün bu kötülüklere tepki miydi bu başarı?



Tepki değil, benim içimde vardı bu. Babam konservatuara gitmeme izin verseydi, burada olur muydum, bilmiyorum.

Para önemli midir sizin için?



Hiç değil. Albümlerimden hiç para kazanamadım. Güvendiğim için imza attım, Ada Müzik de bana kazık attı karşılığında. İki ortağından biri benim kuzenimmiş. “Albümü biz yapalım” dedi, “Kuzense tamam” dedim. Bir kağıt imzalattılar, meğer bütün haklarımı almışlar. Hâlâ basıyorlar albümleri. Albümden gelmiş param yok, hep sahneden kazandım. Para sorun değil, güvenim kötüye kullanıldı.



Var mı paranız?

Geçinecek kadar var. Benim için para sadece hayvanlarla, çocuklarla ilgili sosyal sorumluluklar için lazım.



Sizi siyasete çekmeye çalıştılar mı hiç?



Tabii canım. Milletvekili olmamı çok teklif ettiler.



Niye kabul etmediniz?



Nasıl edeyim? Meclisin ilk günü beni döver atarlar. Ve de haklılar dövmekte, onlar farklı bir topluluk ben o kadar aykırıyım ki...



“Parti kur, oy verelim” diyen yok mu?



Tam tersi, “Sakın parti kurma” diyorlar (Gülüyoruz). Aktif siyasette olmadan kendime ait fikirleri yayabiliyorum. Beni takip edip bana dönen bir jenerasyon var. Onlar benim için çok kıymetliler.



Hayvansever biri olarak Nusret’in videoları size ne hissettiyor?



Nusret’in videolarını izlemektense bir toz zerresinin havada uçuşmasını izlemeyi tercih ederim. Tesadüfen gördüm yaptıklarını, eti falan tokatlıyor... Dengesiz bence. Yaptığı tamamen pornografi ve ben pornografiyi hiç sevmem. Meşhur olmak içinde kalmış, hiçbir şey olamamış. Böyle bir şey yapmış.



Sosyal medyada aktifsiniz...



Evet, hesaplarımı ben kullanıyorum ama menajerim küfürleri ben görmeden siliyor. Oysa ben küfür görmek istiyorum. Çünkü küfürün de bir sınırı var. Daha ne söyleyebilirler, yaratıcılıkları ne kadar, onu keşfetmek istiyorum.





Bakımlı mısınız? Leman Sam sanki kendine bakmaz, makyaj yapmaz gibi...



Pijamayla alışverişe çıkarım. Uçağa bile bindim, hiç umurumda değil. Krem sürmek zorundayım çünkü çok kuru cildim. Saçıma kına sürüyorum. Yanaklarıma da allık olarak pancar sürüyorum. Tavsiye ederim. Doğal bir pembelik veriyor. Benim sahnede yaptığım makyajı kadınlar pazara giderken yapıyor.



Futbolla aranız nasıl?



Beşiktaşlıyım. Hakkari’de yaşadığımız dönem oynardım. İlk kez pantolon giyen kız görmüşler ve kız futbol oynuyor erkeklerle. Esnaf kapattı dükkanları gelip beni dehşetle izlediler. Uzun süre konuşuldu. Babamın düştüğü hazin duruma bakar mısın?

Merhametsiz insanlara insanlara karşı dizginlenemez bir öfke yaşadığını da belirten Sam, “Hak edene çok küstahım. Çok merhametliyim ama bir yanım çok hain. Hani o yeni doğmuş bebekleri çöpe atıyorlar ya, kendinden zayıfa merhamet etmeyene değil küstah, katil bile olurum. Özgürlüğüme çok düşkünüm. Hapse girmek istemediğim için katil olmuyorum, yoksa olabilirim” diye konuştu.