Leman Sam’a ‘dini değerleri aşağılamak’tan suç duyurusu

Eskişehir’de Avukat Turgay Balaban, Twitter hesabında, "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır. IŞİD beni şaşırtmıyor" diyen sanatçı Leman Sam hakkında savcılığı suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Kuru'nun Cihan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, Balaban, savcılığa sunduğu 3 sayfalık dilekçesinde; Sam’ın ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığı, sözlerinin kamu barışını bozduğu, toplumu kamplara ayırdığı ve bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak suçunu işlediği iddiasıyla yargılanması istemiyle, hakkında dava açılmasını istedi.

Savcılığın söz konusu başvuruyu kabul etmesi halinde sanatçı Sam hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle ceza davası açılabilecek.

'Dinî değerleri alenen aşağılamak' suçlaması

Balaban, Eskişehir Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, sanatçı Leman Sam’ın, Kurban Bayramı’nın ilk gününde attığı tweet’i işaret ederek, Sam’ın, ifade ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün sınırlarını aşacak nitelikteki bu beyanı ile "Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılamak" suçunu işlediğini iddia etti.



Balaban, “Böyle söylenildiği vakit, ortada kurban kesen yüz binlerce Müslüman töhmet altında bırakılmış ve kafa kesen bir terör örgütü üyeleri ile denk tutulmuştur" diye konuştu.

‘İfade özgürlüğü, sınırsız bir özgürlük değil’

Leman Sam’ın söz konusu eylemi ifade özgürlüğü sınırında kalan bir sözden ibaret olmadığını söyleyen Avukat Balaban, ifade özgürlüğünün sınırsız bir özgürlük ya da kişinin ağzından çıkanlardan sorumlu olmayacağı şeklinde anlaşılmaması gerektiğini ifade etti.

Leman Sam’ın sarf ettiği bu cümlelerin ardında “masum hayvanlar” denilmek suretiyle İslam dinindeki kurban ibadeti sorgulandığın aktaran Balaban, “IŞİD’le aynı duyguda olmak” kelimesi kullanılmak suretiyle de bu inanç ritüelinin aşağılandığını ve böylece "hakaret ve aşağılama" kastının ortaya çıktığını anlattı.

‘Kamu barışını bozdu’

Sam’ın Twitter hesabından söz konusu suça konu yazısının gelişen tepkiler üzerine, geri adım atmak yerine, “Belli ki, bazılarının sinirini acayip bozuyorum, e bu da iyi bir şey” demek ve devamında “mutlu yüz” imgesini koymakla gerçek niyetinin tahrik ve aşağılama olduğunu ortaya koyduğunu iddia eden Balaban, şöyle konuştu:

"Leman Sam’ın dini değerleri aşağılayan söylemi ile kanaatimce kamu barışı bozulmuştur. Zira, ‘kamu barışının bozulması’ insanların tüfekleri alıp birbirine saldırması demek değildir. İfade özgürlüğü maskesine sığınarak, oturduğu yerden ahkam keserek sırf insanlar kurban ibadetlerini yerine getiriyorlar diye hiç kimse, hiç kimse tarafından IŞİD’le falan kıyaslanamaz, insanların inançlarının aşağılanmasına, bu vesile ile toplumun kamplara bölünmesine bir hukukçu olarak tahammül edemediğim için duyarlılık göstererek Leman Sam hakkında şikayetçi oldum."