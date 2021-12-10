UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitiren Galatasaray, son 16'da!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde lider olarak tur atladı. Grubun 6. hafta maçında Lazio ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar, son 16 turuna yükseldi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Lazio ile karşılaştı.
Teknik direktör Fatih Terim karşılaşmaya; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel ve Diagne ilk 11'i ile çıktı.
Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.
Zorlu mücadelenin ikinci yarısında da rakibine gol şansı tanımayan Galatasaray, Roma'dan 1 puan çıkardı: 0-0.
Golsüz sona eren maçla birlikte sarı-kırmızılılar 12 puanla E Grubu'nu lider bitirdi.
Fatih Terim'in ekibi grupta oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup lider tur atladı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 7 gol kaydederken, kalesinde 3 gol gördü. Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio ise 9 puanla ikinci sırayı alarak play-off'a kaldı.
Lider tur atlayan Galatasaray son 16'da
Galatasaray, rakibi karşısında puan alarak grubu birinci bitirdi ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Statü gereği gruptan ilk sırada çıkan sarı-kırmızılılar, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı.
İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-offta mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi TSİ 17.00'de başlayacak.
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Stat: Roma Olimpiyat
Hakemler: Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste Roberto Alonso Fernandez (İspanya)
Lazio: Strakosha, Hysaj (Dk. 63 Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (Dk. 73 Cataldi), Basic (Dk. 73. Luis Alberto), Pedro (Dk. 63 Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli (Dk. 63 Morutan), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 88 Luyindama), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Mustafa Muhammed), Babel (Dk. 63 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 69 Ömer Bayram)
Sarı kartlar: Dk. 11 Luiz Felipe (Lazio), Dk. 17 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 77 Ömer Bayram, Dk. 84 Emre Kılınç (Galatasaray)
Maçtan önemli anlar
42. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Van Aanholt’un sağdan kullandığı köşe atışında top doğrudan Lazio kalesine giderken, Zaccagni ve kaleci Strakosha topu gol çizgisinden uzaklaştırdı.
44. dakikada gelişen Lazio atağında, Zaccagni’nin ceza sahası içinde soldan penaltı noktasına ortaladığı topa Immobile vuruş yaptı. Top az farkla üsten dışarı çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
56. dakikada Lazio'da Basic'in 25 metreden çektiği şut az farkla auta çıktı.
86. dakikada Felipe Anderson, topu ceza yayındaki Luis Alberto’ya çıkardı. İspanyol oyuncunun çektiği şutta top, kalenin sağından az farkla dışarı gitti.
90+3. dakikada Lazio ceza sahası içindeki karambolde Emre Kılınç vuruşunda gole yaklaştı ama topu ağlara gönderemedi.
Karşılaşma boyunca eşitlik bozulmadı ve Lazio ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.