UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitiren Galatasaray, son 16'da!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde lider olarak tur atladı. Grubun 6. hafta maçında Lazio ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar, son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Lazio ile karşılaştı.

Teknik direktör Fatih Terim karşılaşmaya; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel ve Diagne ilk 11'i ile çıktı.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.

Zorlu mücadelenin ikinci yarısında da rakibine gol şansı tanımayan Galatasaray, Roma'dan 1 puan çıkardı: 0-0.

Golsüz sona eren maçla birlikte sarı-kırmızılılar 12 puanla E Grubu'nu lider bitirdi.

Fatih Terim'in ekibi grupta oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup lider tur atladı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 7 gol kaydederken, kalesinde 3 gol gördü. Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio ise 9 puanla ikinci sırayı alarak play-off'a kaldı.

Lider tur atlayan Galatasaray son 16'da

Galatasaray, rakibi karşısında puan alarak grubu birinci bitirdi ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Statü gereği gruptan ilk sırada çıkan sarı-kırmızılılar, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı.

İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-offta mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi TSİ 17.00'de başlayacak.

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Stat: Roma Olimpiyat Hakemler: Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste Roberto Alonso Fernandez (İspanya) Lazio: Strakosha, Hysaj (Dk. 63 Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (Dk. 73 Cataldi), Basic (Dk. 73. Luis Alberto), Pedro (Dk. 63 Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli (Dk. 63 Morutan), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 88 Luyindama), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Mustafa Muhammed), Babel (Dk. 63 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 69 Ömer Bayram) Sarı kartlar: Dk. 11 Luiz Felipe (Lazio), Dk. 17 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 77 Ömer Bayram, Dk. 84 Emre Kılınç (Galatasaray)

Maçtan önemli anlar