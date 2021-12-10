Fernando Muslera: Bir hayalimiz var

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray grubunu lider bitirdi. Son 16'ya kalan sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera, "Bir hayalimiz, rüyamız var. Lider bitirdik. Bunu hak ettik" dedi.

Uruguaylı kaleci maç sonu yaptığı açıklamada namağlup lider olarak gruptan çıkmayı hak ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yüzde yüzünü veren bir Galatasaray vardı. Takımla gurur duyuyorum. Bugün bir kez daha lider olmayı hak ettiğimizi gösterdik. Hiç kaybetmeden gruptan çıkıyoruz. Camiamıza taraftarımıza armağan olsun. Taraftara özel olarak armağan olsun."

"İkinci evim Türkiye

"Benim ikinci evim Türkiye! İtalya önemli, Avrupa'ya ilk adımımı burada attım ama benim ikinci evim Türkiye!"

"Bugün taktik, ofansif, defansif anlamada çok iyi bir Galatasaray vardı. Şampiyonlar Ligi tadında bir gruptan 12 puan almak kolay değil. Her maça çok iyi hazırlandık, çok iyi oynadık. yüzde 100 liderliği hak ettik. Lider geldik, lider dönüyoruz."

"Bir hayalimiz var

"Adım adım gitmemiz lazım. Bir hayalimiz, rüyamız var. Lider bitirdik. Bunu hak ettik. Bunun keyfini çıkaracağız. Adım adım rüyamıza doğru ilerleriz umarım."