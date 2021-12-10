Fatih Terim: Final neden olmasın; her şey olabilir

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray grubunu lider bitirdi. Son 16'ya kalan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Avrupa Ligi şampiyonluğu için, "Neden olmasın? Her şey olabilir" dedi. Terim Mostafa Mohamed'in büyük ihtimalle opsiyonunun kullanılacağını belirtirken, Gedson Fernandes için temasların olduğunu belirtti.

Fatih Terim'in ekibi grupta oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup lider tur atladı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 7 gol kaydederken, kalesinde 3 gol gördü. Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio ise 9 puanla ikinci sırayı alarak play-off'a kaldı.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Hak ettiğimiz bir grup liderliği…" diyerek sözlerine başlayan Fatih Terim, "Bunu çok hak ettik. İlk maçtan, sonuna kadar iyi mücadele ettik. Çok iyi maçlar oynadık. Neye ihtiyacımız varsa onu aldık. Hiç mağlup olmadık. Grup aşamasında mağlup olmadığımız gibi deplasmanda hiç gol yemedik. Daha da önemlisi, Barcelona’lar, Dortmund’lar… Bunların hepsini aştık. Direkt son 16’dayız. Hak ettik bunu. Alnımızın akıyla. Liderliği özlemişiz ki hepimiz buna çok sevindik. Şampiyonlar Ligi grubu demiştim. Haklıyım. Buradan böyle çıkmak bence çok hoş." dedi.

Ocak ayını işaret etti

Takviye yapacaklarını dile getiren Fatih Terim, "Ben basın toplantılarımın birçoğunda şunu söyledim, buradan çıkarsak sözlerimiz daha değişik hale gelebilir demiştim… Marta kadar zamanımız var. Ocak ayını daha iyi şekilde geçirmek niyetindeyiz. Bugün de toplandık, vakit geçmesin diye. 5 maç var ‘oraya’. Neden olmasın. Her geçen gün devlerle oynamaya devam edeceğiz. Biz de bunlara alışkınız. İnşallah ‘oraya kadar’ gideriz." diye konuştu.

"Buralara yakışıyoruz"

Müsabaka sonrası basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray teknik direktörü, "Hayaller olmadan bir yerlere varılamaz. Son 16’ya kaldık. Bu, 5 maç demek. 5 maç sonra da müzemizde duran kupaya ulaşmak demek. Buraları seviyoruz. Bu bir gerçek. Buralarda başka oluyoruz. Buralara yakışıyoruz. Onun için ben de çok mutluyum.' ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, 'Sonunu getirmek önemli. Bunun için çalışacağız. Planlarımızda hiçbir şey değişmedi, 2. sıra ihtimalini de birbirimize hiç sormadık. Son derece memnunum.' dedi.

İkinci yarı Lazio teknik direktörü Sarri'nin hamleleriyle açık vermeye başlamaları üzerine kendisinin de değişikliklere gittiğini belirten Fatih Terim, 'Mesele gol yememek ve liderliğe ulaşmaktı. Bugün oyun içerisinde bir bütün oynamamız gerekiyordu. İlk yarı verdiğimiz pozisyon haricinde net pozisyon hatırlamıyorum' dedi.

"Ligde de düzeleceğiz"

Türkiye Süper Ligi'nde de daha iyi sonuçlar alacaklarını söyleyen Terim, 'Topun oyunda olmadığı anlar çok fazla. Çoğu zaman ligde de çok iyi top oynadık. Oraya da dönüş yapacağız inşallah ama 3 günde bir oynamanın yorgunluğu hiç kolay değil.' dedi.

'Galatasaraylıya sorsak Avrupa'da mı ligde mi sonuna kadar gitmek istersiniz diye, Avrupa'yı tercih ederler' diyen Fatih Terim kulüpte böyle bir kültür olduğunun altını çizdi.

"Mostafa Mohamed için Başkanla konuştuk"

Fatih Terim, gelen bir soru üzerine Mostafa Muhammed'in takımda kalması hakkında 'Büyük ihtimal opsiyon kullanılacak. Başkanla konuştuk, bizde kalacak' ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes transferi için ise 'Bakılıyor, uğraşılıyor' dedi.

"Hayaller var"

Maç sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Kerem Aktürkoğlu ise 'Gerçekten çok anlamlı bir maç oldu bizim için. Taraftarlarımıza armağan olsun.' değerlendirmesinde bulundu.

Gelen bir soru üzerine 'Ligde de güzel bir ivme yakalamamız gerekiyor.' şeklinde konuşan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi finali hayali hakkında ise 'Hayaller var, adım adım gidiyoruz. Direk final hayali kurarsak kendimiz kötülük yapmış oluruz. Son 16 turunu öncelikle düşünmeliyiz' ifadesini kullandı.