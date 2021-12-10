Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Türkiye’de biraz izin verilirse, çok daha iyi başarılara ulaşacağız

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı maçında Galatasaray deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan sarı-kırmızılar, UEFA Avrupa Ligi'nde adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Burak Elmas, "Başta teknik direktörümüz Fatih Terim olmak üzere teknik ekip ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye için mücadele ediyoruz. Türkiye için bu puanları aldık. Tüm Türk halkına armağan olsun" dedi.

"2000'de UEFA Kupası'nda vardınız. Fatih Terim de vardı. Final olur mu yeniden?" sorusuna Galatasaray başkanı, "İnşallah olur. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Oyuncularımız da yapıyor. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de de izin verilirse daha iyi şeyler de yapacağız, çok daha iyi başarılar elede edeceğiz" cevabını verdi.

"Bu konuları daha sonra konuşuruz"

Burak Elmas, transfer konusunda gelen soruya ise şöyle cevap verdi: "Şu anda bunun için erken. Bu geceyi bir yaşayalım. Bu konuları daha sonra konuşuruz."