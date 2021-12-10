Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray'dan bir ilk

UEFA Avrupa Ligi'nde son grup maçında deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray tarihinde bir ilki yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray grubunu lider bitirerek son 16 turuna kalmayı başardı.

Sarı-kırmızılılar son grup maçında Roma'da Lazio ile karşılaştı. Cicaldau ve Boey'den eksin giden Aslan karşılaşmadan 0-0 berabere ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray 12 puanla E Grubu'nu lider tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu 3 galibiyet, 3 beraberlikle tamamlayan Galatasaray tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında grubunu namağlup bitirdi. (Opta)

Lider tur atlayan Galatasaray son 16'da

Galatasaray, rakibi karşısında puan alarak grubu birinci bitirdi ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Statü gereği gruptan ilk sırada çıkan sarı-kırmızılılar, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı.

İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-offta mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi TSİ 17.00'de başlayacak.