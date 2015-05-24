Latif Erdoğan: Türkeş, Bahçeli'yi dövdü

MHP milletvekili Meral Akşener'e yönelik 'kaset' iddialarıyla gündeme gelen Latif Erdoğan, dün gece katıldığı bir televizyon programında bu kez de, "Fmethullah Gülen bana, Alpaslan Türkeş'in Devlet Bahçeli'yi dövdüğünü söyledi" iddiasında bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul milletvekili ve TBMM Başkanvekili Meral Akşener’e ait ‘uygunsuz kaset’ olduğunu iddia etmesinin ardından büyük tepki toplayan Latif Erdoğan, dün gece de yine MHP ile ilgili bir iddia daha gündeme getirdi.

Latif Erdoğan, A Haber kanalında katıldığı programda, “Gülen bana ‘Türkeş, Bahçeli'yi dövdü’ dedi” diye konuştu.