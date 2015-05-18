Latif Erdoğan: Mümin olarak o kasetteki görüntüleri seyretmedim

MHP Milletvekili Meral Akşener'le ilgili söylediği 'kaset' iddialarıyla tepki çeken Latif Erdoğan, savcılıkta tanık sıfatıyla ifade verdi. Latif Erdoğan, hangi soruşturma kapsamında ifade verdiğini açıklamazken, savcılıktan da konuyla ilgili açıklama gelmedi. İfadesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Şimdi ben görüntüyü seyrettim demiyorum zaten. Etmedim. Bir mümin olarak etmedim diyorum. Montaj olacağı kanaatiyle söylüyorum. Yani aksini bir mümin bir görmediği bir şey söyleyebilir mi? O iftira olur” dedi.

Latif Erdoğan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu'ya ifade verdi. Yaklaşık 2 saat başsavcıvekiline ifade veren Latif Erdoğan, hangi soruşturma kapsamında ifade verdiğini açıklamadı. İfadesinin ardından adliyenin 'C' kapısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Tanıklığım istendiği için geldim. Daha önce Meral Akşener ile ilgili bir mesele biliyorsunuz basına yansıdı onunla ilgili görüşlerim istendi. Ama daha çok da 'Paralel Örgüt' yapılanmasının genel hatlarıyla değerlendirmesi yapıldı. Onlarla ilgili düşüncelerim alındı" dedi. Erdoğan, Savcı Fuzuli Aydoğdu'ya ifade verdiğini söyledi.

‘Ben davet aldım’

"Anadolu Adliyesi’nde bir soruşturma açıldı. Aynı soruşturma kapsamında mı geldiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Ben davet aldım, bilmiyorum. Hangi soruşturma, başka açan var mı yok mu bilmiyorum ama ben bir davet üzerine geldim. Savcı bey görüşmek istediğini iletti ben de geldim ve konuştuğumuz konu da o" diye konuştu.

‘Ben de gereken bilgim olan

ne varsa arz etmeye çalıştım’

"Kasetle ilgili mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "O kasetle ilgili de konuşuldu ama yapılanmayla ilgili genel değerlendirmeler yapıldı. Bilgi almak istediğini söyledi. Ben de gereken bilgim olan ne varsa arz etmeye çalıştım" şeklinde cevap verdi.

‘Konuyla ilgili görüşlerimi gazetede yazdım’

"Meral Akşener'e ulaşmaya çalıştı bir çok kişi. Siz de ulaşmaya çalışıp konuşmak istediniz mi hiç?" sorusuna Erdoğan, "Hayır" dedi. "İddianızla ilgili bir belge sundunuz mu?" sorusuna Erdoğan, "Zaten ben konuyla ilgili görüşlerimi gazetede yazdım. O doğrultuda ifade verdim" şeklinde cevap verdi.

‘Paralel örgütün elindeki

en güçlü silah bu kasetlerdir’

"Akşener'in tepkisi oldu size karşı. Değerlendirmeniz neler bununla alakalı?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan şunları söyledi: "Akşener'in neler dediğini bilmiyorum. Fakat bunları hiçbirisi benim ifadelerimi yalanlama şeklinde bir ifade olamaz. Dolayısıyla bir kadın olarak rahatsızlığını ifade etmiştir. Ona da saygı duyarım elbette. Bunu ben bir kadın olarak onu rahatsız etme babında değil bir siyasi aktör olarak zaten söyledim. Orada da cinsiyet ayrımı olmamalı. Yani Türkiye adına çok hayırlı çok yararlı bir şey yapıldığı kanaatindeyim ben. Paralel örgütün elindeki en güçlü silah bu kasetlerdir. Bunun bilen bir insanım. Dolayısıyla o kasetlerin mutlaka bir günyüzüne çıkarılarak, bu insanların böyle bir töhmetten kurtarılması lazım ona da biz bir vesilelik yapmış olduk."

‘Mağdurların bu konuyu

savcılığa intikal ettirmeleri lazımdı’

"Siz bu bilgiye ne zamandır sahipsiniz?” sorusuna Erdoğan, 4 sene olduğunu kaydetti. "Şu ana kadar neden herhangi bir girişimde bulunmadınız?" sorusuna ise Erdoğan," Öyle bir zemin olmadı, görüşmeyi ifade edecek bir zemin olsa o zaman da söylerdim. Nitekim ben 'Deşifre' programına ilk çıktığım zaman da böyle bir kaseti... söyledim. Öyle bir durumda evvela mağdurların bu konuyu savcılığa intikal ettirmeleri lazımdı. O benimle ilgili bir konu değil" diye cevap verdi. Akşener'in kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunun hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Ben de basından duydum, bilmiyorum" dedi.

‘Ben görüntüyü seyrettim demiyorum zaten’

"Montaj bir görüntü mü sizin söylediğiniz?" sorusuna Erdoğan, "Şimdi ben görüntüyü seyrettim demiyorum zaten. Etmedim. Bir mümin olarak etmedim diyorum. Montaj olacağı kanaatiyle söylüyorum. Yani aksini bir mümin bir görmediği bir şey söyleyebilir mi? O iftira olur. Ama bugüne kadar yapılanlardan da çıkış yaparak böyle bir şeyin montaj olacağını zaten vicdanen de öyle söylüyorum ve seyretmedim de yani" diye yanıt verdi. Erdoğan daha sonra adliyeden ayrıldı.