Cemil Barlas: Erdoğan'ın da kaseti var

Milliyetçi Halk Partisi (MHP) Milletvekili Meral Akşener’e yönelik kaset iddiasını gündeme getirenler arasında arasında bulunan Haberx internet sitesinin sahibi Cemil Barlas bu kez de, "Tayyip Erdoğan'ın da kaseti var" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümete yakın gazetecilerden Mehmet Barlas ile Canan Barlas'ın oğlu Cemil Barlas, kastının "seks kasedi olmadığını" da ekledi.

A Haber televizyonunda 'Gece Ajansı' programına çıkan Cemil Barlas, “Kaseti olmak ayıp bir şey değil. Adi, ahlaksız bir çete var. Bunlar seni çektiyse kasetin olur, bu suç değildir. Burada Tayyip Erdoğan'ın farkı nedir? Tayyip Erdoğan'ın da kaseti var ama ne yapıyor Erdoğan, montaj diyor, elinizden geleni ardınıza koymayın diyor ve siyasetini yapıyor” diye konuştu.

Barlas daha sonra “Kaset deyince herkesin aklına seks kaseti geliyor. Ben Erdoğan’ın seks kaseti var demedim. Montaj kaseti var. Duyduk işte her yerden. Kasetin de bin bir türlüsü var” diye konuştu, ancak sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Geçtiğimiz hafta A Haber ’de yayınlanan ,'Gece Ajansı' adlı programda Cemil Barlas, MHP’li Akşener için “Onun da kaseti mi var nesi var, nasıl ele geçirdiler” demiş ve bunun üzerine Latif Erdoğan, “Cemil Bey’in dediği çok önemli. O kaseti olan birisidir ve şu an esaret altındadır" diye konuşmuştu. “Kaset nerede” sorusu üzerine ise Latif Erdoğan, “Kaset… biliyor da, paralelcilerin elinde bir kadın için hiç de yakışmayacak kasetler var. Dolayısıyla o artık bir esire durumundadır. Ne derlerse yaptırırlar. Samanyolu’na da çıkar, hatta minarede röportaj yapacağız derlerse oraya da çıkar. Şu an acınacak halde. Bu kesin… Bunu ben bilgi olarak söylüyorum” yanıtını vermişti.