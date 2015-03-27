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Cemil Barlas, Abdülkadir Selvi'yi 'kripto paralel' ilan etti

'Tam gaz bastırıyorlar; bu işin engeli Tayyip Erdoğan algısı yaratmak için'

27 Mart 2015 19:32

Marmara Üniversitesi  İletişim Fakültesi öğretim üyesi Cemil Barlas, son dönemde hükümet ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında çıkan çözüm sürecine ilişkin yaşanan krizlerle ilgili hükümeti destekler açıklamalarıyla dikkat çeken Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi'yi "kripto paralel" olarak ilan etti. 

A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas'la gündem" programda konuşan Cemil Barlas, Abdülkadir Selvi'nin "büyü bozuluyor" yazısına tepki gösterdi. İzleme Heyeti üzerinden başlayan tartışmaların masaya yatırıldığı programda Barlas, "Okyanus medyası sanki Erdoğan'ı bu işi engellemek istiyormuş imajı vermek için elinden geleni ardına koymuyor" dedi. "İşte yeni kripto yazarları deşifre oluyor" diyen Barlas, "Abdülkadir Selvi nasıl oldu son anda çıktı ortaya" ifadesini kullandı. Barlas, "Tam gaz bastırıyorlar ki; bu işin engeli Tayyip Erdoğan algısıyla. Onu da yapmalarının sebebi de işte başkanlık olmasın" diye konuştu.

Barlas'ın açıklamalarına ilişkin video şöyle:

 

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