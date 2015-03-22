T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'a rest çeken Bülent Arınç'a Abdülkadir Selvi'den destek

Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert ifadelerle eleştiren Bülent Arınç'a 'Bilgiye dayanan bir açıklama. Katılıyorum' sözleriyle destek verdi

22 Mart 2015 00:22

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İzlemeye Heyeti'ne yönelik açıklamasına tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi'den destek geldi. Selvi, "Arınç'ı açıklaması bilgiye dayanan bir açıklama. Katılıyorum" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İzleme Komitesi'ni uygun bulmuyorum" sözleri üzerine Bülent Arınç bugün (21 Mart 2015)  "Kendisi sürecin her aşamasından haberdardır. Her hafta da bilgi verilmektedir. Kendisinin bu sözleri ona eleştiri yapılmasına neden olabilir. Hükümeti yıpratabilir" sözleriyle tepki göstermişti. Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdülkadir Selvi de Bülent Arınç'ın söz konusu açıklamasına destek verdi. 

CNN Türk'te yayınlanan 'Ne Oluyor?' programında Şirin Payzın'ın konuğu olan Selvi, Arınç'ın açıklamalarıyla ilgili "Arınç'ın açıklaması bilgiye dayanan bir açıklama. Katılıyorum. Açıklama önemli ve değerli" dedi.

ETİKETLER

abdülkadir selvibülent arınçdestekerdoğançözüm süreci

İlgili Haberler

Hükümetten Erdoğan'a rest: Sorumluluk bizde, İzleme Heyeti’nde kararlıyız!

Arınç: Erdoğan'ın İzleme Heyeti'nden habersiz olması mümkün değil

Arınç’ın sözleri sosyal medyada: Arınç, Erdoğan’a 'one minute' çekti

Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yönelik tepkisi sosyal medyada günün en çok konuşulanlarından oldu

Erdoğan: Ben konu mankeni değilim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlık sistemi ile iligili 'Her büyük değişim gibi bu da sancılı olacak. Ok yaydan çıktı artık' diye konuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24