Erdoğan'a rest çeken Bülent Arınç'a Abdülkadir Selvi'den destek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İzlemeye Heyeti'ne yönelik açıklamasına tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi'den destek geldi. Selvi, "Arınç'ı açıklaması bilgiye dayanan bir açıklama. Katılıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İzleme Komitesi'ni uygun bulmuyorum" sözleri üzerine Bülent Arınç bugün (21 Mart 2015) "Kendisi sürecin her aşamasından haberdardır. Her hafta da bilgi verilmektedir. Kendisinin bu sözleri ona eleştiri yapılmasına neden olabilir. Hükümeti yıpratabilir" sözleriyle tepki göstermişti. Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdülkadir Selvi de Bülent Arınç'ın söz konusu açıklamasına destek verdi.

CNN Türk'te yayınlanan 'Ne Oluyor?' programında Şirin Payzın'ın konuğu olan Selvi, Arınç'ın açıklamalarıyla ilgili "Arınç'ın açıklaması bilgiye dayanan bir açıklama. Katılıyorum. Açıklama önemli ve değerli" dedi.