Erdoğan: Ben konu mankeni değilim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "ülkeyi hükümetin yönettiğini, sorumluluğun hükümette olduğunu ve İzleme Heyeti'nde kararlı oldukları" yönündeki açıklamasına gönderme yaparak "Cumhurbaşkanı siyasetin dışında olabilir mi? Bunlar kendilerine göre konu mankeni arıyorlar. Ben konu mankeni değilim" dedi.

Denizli'de Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

'Konu mankeni arıyorlar'

Muhalefetin kendisini siyaset yapmakla suçladığını belirten Erdoğan şöyle konuştu: ‘’Ben milletime danışıyorum. Cumhurbaşkanı siyaset yapıyor diyorlar. Siyaset dışında kalmalı diyorlar. Bunlar kendilerine göre konu mankeni arıyorlar.Ben Cumhurbaşkanıyım. Konu mankeni olmam. Her vatandaşımıza derdimizi anlatacağız.’’

Çanakkale Zaferi’nin 100.yılını yad ettiklerini ifade eden Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: ‘’Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılını yad ettik. Büyük gurur ve coşku yaşadık. Sadece bu hafta ile sınırlamayacağız. Yıl boyunca etkinlikler düzenleyeceğiz. 24 Nisan’da dünya liderlerini davet ettik. 30’u aşkın devlet başkanı geleceğini söylediler. Bu sayı daha fazla olacak inşallah. Tüm dünyaya barış ve dostluk mesajı vereceğiz. Herkesin Çanakkale’ye gitmesini istiyorum.10 yıl önce 250 bin kişi giderdi. Şimdi 3 milyon kişi gidiyor Çanakkale’ye. Çanakkale ruhunu herkes rehberlerden dinlemeli. O gençler geleceğe farklı baksınlar. Orada boş yer yok. İmanın azmin bir araya gelince neler olduğunu herkes gördü. Çanakkale istiklal savaşının da ateşleyicisidir. Bizim için şimdi Filistin neyse Filistin için o zamanlar Çanakkale oydu. Bosna’dan Afrika’dan gelenler bile vardı. Çanakkale’yi ve ruhu çok iyi anlamalıyız. Tarih şuuru olmayanların hezeyanını duyuyoruz. Çanakkale için ahlaksız ifadeler oluyor.Tüm şehitlerimizi anıyorum.’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından davetliler ile birlikte yemek yedi.

Erdoğan, ‘’Halkın oyu ile seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak sizlerle bir araya 24. gelişim. Her halde cumhuriyet tarihinde gerek başbakan olarak, gerekse Cumhurbaşkanı olarak 24 kez gelen başka bir siyasetçi olmamıştır. Ankara merkezli çalışmadık, Türkiye merkezli çalıştık. Gidilmedik yer bırakmadık. Büyük ilçeleri dahi bu noktada elden geçirdik. Bu ifade birkaç saniye içinde ağzımızdan çıkabilir. Bu ifadenin gerçekteki manayı çok iyi kavramımız gerekiyor.Bu iş aşk meselesi, dertli olmaktır.

Vatan millet bir sevdasıdır bu. Bu sevda sizde varsa yaparsınız ve yorulmak bilmezsiniz. Aşkı derdi olmayan çok çabuk yorulur ve tökezler. 10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı’nın seçilmesiyle bir dönem bitmiştir. Yeni bir sistem gelene kadar bu devam edecek. Bunun değişip değişmeyeceği ise 7 Haziran’da belli olacak. İşlerin 2014 öncesinde yürümesini beklememeli. O dönem geride kaldı. Mevlana derki ‘Dün dünde kaldı cancazım şimdi yeni birşeyler söylemek lazım’. Artık Türkiye için yeni şeyler söyleme zamanıdır. Her değişiklik gibi bu değişiklikte sancılı olacak sıkıntılı olacak. Şunu açık ve net söyleyeyim.Bir büyüğümün ifadesi “Evlat her kutlu doğum sancılı olur” derdi. Yıllardır sahip olduğu gücü kaybetmek istemeyenler bu değişime sonuna kadar direnecekler. Muhalefet partilerinin direnişi bu yüzdendir. Aynı şekilde eski Türkiye’nin zaaflarından beslenen aydınlar, iş adamları direnecektir.. Gerçekleri görerek yeniden saflarını belirleyeceklerine inanıyorum. Bu dönümde değişimi sonuçlarıyla milletimize doğru ve tam olarak anlatmamızdır’’dedi.

Türkiye’nin kaybedecek vakti olmadığını kaydeden Erdoğan, ‘’ Artık ok yaydan çıktı. Şimdi amaç okun hedefine ne derecede varacağıdır. Hepimize çok önemli görevler düşüyor. Milletimizin bekası meselesidir. Damdan düştüm dertliyim. Patinaj yapan bir Türkiye istemiyorum. Sıçrayarak çok daha ileriye gitmemiz muasır medeniyetler seviyesine çıkmamız lazım. Kaybedecek vaktimiz yok. 2023 hedefi çok önemli. Her yerde çeşitli olaylar var.Rusya da Ukrayna’da önemli gelişmeler var. NerEdeyse yüzde 10’u işgal altında. Putin’le görüştüm. Ukrayna Minsk sürecine uysun diyor. Herkes topu birbirine atıyor. Biz sizin için bunlar kayıp diyoruz. Kırım Tatar Türkleri cefa içinde. Bunları takipteyiz. Ülkemizin üstündeki yük çok ağır. Kabuğumun içinde küçülen bir ülke olamayız. Tarihte nasıl bir milletsek bundan sonra da öyle olmak zorundayız. Bizden beklenen budur’’dedi.

Yeni anayasanın mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, ‘’AB kendi içinde sıkıntıda. Küresel ekonomik kriz her yeri sarstı. Türkiye olarak bizim 2023 hedeflerine ulaşmak gibi bir çabamız var. 2011 seçimlerinden sonra anayasa çalışmaları akamete uğradı. Muhalefetin yeni anayasa derdi yok. Önce gezi olayları başladı. Dünya üstümüze geldi. Batının gazetelerinde bize saldırdılar. Ey batı Hamburg’da yapılanlar neydi? İnsanlara neler yaptılar. Alman polisi insanları kan revan içinde bıraktı. Bize dürüstlük dersi vermek isteyenler önce kendilerine baksınlar. Aynaya bakıp kendine görsünler. Çoğu yerde polis dayak yedi. 17-25 aralık darbe girişimlerine uğradık. Zaman kaybettirdi bize. DEAŞ konusu başta olmak üzere Suriye’de işler karışık. Kobani için ülke karıştı. Ekimde halkı sokağa çağırdılar. Evleri arabaları yaktılar yıktılar. Molotof kokteyl, havai fişek suç aleti sayılması ile ilgili iç güvenlik paketinde madde olunca isyan ettiler. İnsanları katledecek oyuncakları elinden alınıyordu da ondan. Serap’ı yakmadınız mı? Bunlar suç olmalı. Geç kalmış bir yasa bu. 1994 ve 2001 de oldu gibi bir krize fırsat vermeyeceğiz. Açık söylüyorum Türkiye bunları en az zararla atlattık. Milletimizin burada önemi büyük. Biz de buna sahip çıktık. Koalisyon hükümeti olsaydı felaket olurdu. Yeni döneme girdik.