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Ramazan Akyürek'ten Diyanet Başkanı'na 'kaset' çağrısı: İftirayı açıklamazsan ortak olacaksın

Star, Mehmet Görmez'e bir kaset izlettirilmek istendiğini öne sürmüştü

14 Mayıs 2015 15:33

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in avukatı Adnan Şeker, Star gazetesinde "Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e Kemal Özdemir hakkında kaset gönderildiğine" ilişkin iddiayı yalanladı.

Müvekkilinin haberde adı geçen kişileri tanımadığını vurgulayan Şeker, yaptığı açıklamada “Bu iftirayı ortaya atan havuz medyası ile birkaç gün önce MHP Milletvekili Sn. Meral Akşener Hanımefendi hakkında ahlaksızca ifadeleri yayınlayanlar aynı merkezden beslenmektedir” ifadelerini kullandı. Şeker, iftiraya ilişkin hukuki yollara başvuracaklarını kaydederek, Diyanet İşleri Başkanı ya reddetmeli ya da müfterilere şerik olmayı göze almalıdır” dedi.

Star Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak köşesinde, Ramazan Akyürek’in talimatıyla gelen bir istihbaratçının Mehmet Görmez’e “Kemalettin Özdemir’in de içinde olduğu bazı tanınmış İslamî şahsiyetler, kadınlarla düşüp kalkıyor.” dediğini iddia etti. Akyürek’in avukatı Adnan Şeker açıklamasında şunları belirtti:

“Müvekkilim Ramazan Akyürek, iftira içerikli haberde ismi geçen kişileri tanımamaktadır. Diyanet İşleri Başkanı’ndan randevu almamış, kendisi ya da yardımcısı görüşmeye gitmemiştir. Müvekkilimin isminin geçtiği tüm hususlar açık bir iftiradır. Bu yayınla ilgili olarak sorumlular hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. Mehmet Görmez’in de bu konuda tanık olarak ifadesinin alınması ve ‘namusu, şerefi ve kutsal saydığı değerler üzerine’ yemin ederek bu iddianın gerçek olmadığını anlatmasını isteyeceğiz.”

Öte yandan Star gazetesine, iddianın hedefindeki isim Mustafa Özcan’ın avukatı Nazif Aktaş’tan tekzip talebi geldi. Gazeteye gönderilen cevap ve düzeltme metninde, “Müvekkilim Sayın Mustafa Özcan’ın, iftira ve hakaret edilmek suretiyle kişilik hakları ihlal edilmiştir“ denildi.

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