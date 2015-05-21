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Latif Erdoğan saldırıya uğradığını iddia etti

'Beklediğimiz bir şeydi ama bu kadar hafif atlatacağımıza ihtimal vermiyorduk'

21 Mayıs 2015 09:34

MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener'le ilgili 'kaset' iddiası ile tepki çeken Latif Erdoğan, A Haber'de yayınlanan bir programa katılmak için gittiği kanalın oto parkında saldırıya uğradığını öne sürdü.

Erdoğan,"Beklediğimiz bir şeydi ama bu kadar hafif atlatacağımıza ihtimal vermiyorduk" dedi.

Erdoğan yaşananları şöyle anlattı:

"Aşağıda asansörde iki genç geldi, 'Fotoğraf çektirebilir miyiz ' dediler. Ben de 'siz kimsiniz' diyeceğim sırada üzerime hücum ettiler. Kendimi korumak için eğildiğim. Anlımdan vurulunca yere düştüm. Ondan sonra üzerime hücum ettiler. Bir şeyler de bağırdılar ama anlayamadım ne dediklerini. Televizyonlarda yaptığımız konuşmalarda ve yazdığımız yazılarda hedef olduğumuz belli. Bu işi kimin organize ettiğini bilemeyiz."

"Hedef şaşırtmak için de yapılmış bir saldırı olabilir" diyen Erdoğan, hukuki sürecin başladığını, soruşturmanın takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

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