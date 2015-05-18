Bahçeli’den 'Akşener kaseti' iddiasına: Kan davasının özü namustur, 40 yıl da geçse hesabı sorulur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meral Akşener’e yönelik büyük tepki çeken kaset iddiasıyla ilgili olarak, “Bakın Türk toplumunun istenmemesine rağmen geleneklerinde oluşmuş olan kan davaları vardır. Ve bu kan davalarının özü tarla, bağ, bahçenin ötesinde namusa dayalıdır” dedi. Bahçeli, “Tekrar Türkiye’de namusa dayalı kan davalarını yaygınlaştırmaya kalkmak kimseye fayda getirmez. Bu milletin bazen böyle özellikleri de vardır. Herkes ayağını denk alsın. Kimseye nasıl iftira edeceklerse onu iyi hesap kitap etsinler. Bu iftiraların bir gün kendisinden hesabının sorulacağını mutlaka da unutmasınlar. 1 yıl olur, 5 yıl olur, 30 yıl olur, 40 yıl olur ama 40 yıl da olsa bunun hesabı mutlaka sorulur” diye konuştu.

Devlet Bahçeli Star TV Ana Haber’de Nazlı Çelik’in sorularının cevapladı.

Bahçeli, Meral Akşener’e yönelik büyük tepki çeken iddiayla ilgili soruya şu cevabı verdi:

Türk milleti bu tür davranışları, iftiraları, yalanları sevmemektedir ve bunları alçakça bulmaktadır.

Meral Akşener Hanımefendi MHP’nin milletvekilidir ve TBMM’nin meclis vekilidir. Böyle bir durum karşısında sabırlı olmasını, soğukkanlı olmasını her yönlü değerlendirmelere karşı biraz da kapalı kalmasını tavsiye ettim.

Ama günü saati geldiği vakit 2011 yılı da dahil olmak üzere Türkiye’de kaset olaylarıyla toplumsal tahribat yapan aile yıkımlarına vesile olan ve bazı konularda da Türkiye’yi aşağılayan davranışların bir gün mutlaka hesabı verilir.

Bakın Türk toplumunun istenmemesine rağmen geleneklerinde oluşmuş olan kan davaları vardır. Ve bu kan davalarının özü tarla, bağ, bahçenin ötesinde namusa dayalıdır.

‘Herkes ayağını denk alsın’

Tekrar Türkiye’de namusa dayalı kan davalarını yaygınlaştırmaya kalkmak kimseye fayda getirmez. Bu milletin bazen böyle özellikleri de vardır. Herkes ayağını denk alsın. Kimseye nasıl iftira edeceklerse onu iyi hesap kitap etsinler. Bu iftiraların bir gün kendisinden hesabının sorulacağını mutlaka da unutmasınlar. 1 yıl olur, 5 yıl olur, 30 yıl olur, 40 yıl olur ama 40 yıl da olsa bunun hesabı mutlaka sorulur.