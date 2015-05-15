Meral Akşener suç duyurusunda bulundu

Meral Akşener, Latif Erdoğan ve iddianın konuşulduğu program sunucusu ile televizyonun genel yayın yönetmeni hakkında "iftira", "şantaj" ve "hakaret" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Akşener adına avukatı başvurdu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na Akşener adına suç duyurusunda bulunan avukatı, bir televizyon kanalında yayınlanan programda Latif Erdoğan'ın yaptığı konuşmaların kaydını sunuldu. 4 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde Latif Erdoğan ve program sunucusunun konuşmalarına yer verildi.

3 ismin cezalandırılmaları istendi

Programın sunucusu, kanalın Genel Yayın Yönetmeni ve Latif Erdoğan hakkındaki suç duyurusunda "iftira", "şantaj" ve "hakaret" suçlarının işlendiği iddia edildi, 3 ismin cezalandırılmaları istendi..

Savcılık soruşturma başlattı

Suç duyurusu üzerine 3 isim hakkında Anadolu Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.