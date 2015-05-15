Ekmeleddin İhsanoğlu: Akşener'e yönelik iddialar çok adi, pespaye, temelsiz, ahlaksız

MHP İstanbul 2. Bölge 1. Sıra adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Eyüp'te esnaf ziyareti yaptı. Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İhsanoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener'e yönelik kaset iddiaları hakkında, "Meral Akşener Hanımefendi'ye yapılan iftiralar çok adi, pespaye, temelsiz, ahlaksız iftiradır. Bu iftiralar geri tepti. Bu iftiraları atanlar saklanacak delik arıyorlar. Çünkü Türk toplumu bunu reddetti" ifadelerini kullandı.

Halkın seçimlerde MHP'ye büyük bir ilgisi olduğunu ifade eden İhsanoğlu, "Bu ilginin iki büyük sebebi var. Birincisi milliyetçi, muhafazakar oylar artık ödünç olmaktan çıktı ve esas gerçek adresini buluyor. Gerçek adres MHP'dir. 12 yıldır bu oylar başka adreslerdeydi, ancak o adreslerde milliyetçiliğin temel bir prensip olarak değil, taktik araç olarak kullanılmasından dolayı milliyetçi, muhafazakar kesimde gerçek savunucunun MHP olduğu anlaşıldı. İkincisi ise sayın Bahçeli'nin 3 Mayıs'ta ilan ettiği sosyal ve ekonomik programın özellikle esnaf ve zanaatkarımızda, halk kesiminde, kadınlar, emekliler ve gençler arasında büyük ilgi gördüğünü müşahede ettim. Bu ilgi MHP'yi iktidara götürüyor" dedi.

'Türk toplumu, Akşener'e yönelik iftiraları reddetti'

Bir gazetecinin, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener'e yönelik kaset iddialarıyla ilgili görüşünü sorması üzerinde İhsanoğlu, şu açıklamaları yaptı:

"Meral Akşener Hanımefendi'ye yapılan iftiralar çok adi, pespaye, temelsiz, ahlaksız iftiradır. Bu iftiralar geri tepti. Bu iftiraları yapanlar saklanacak delik arıyorlar. Çünkü Türk toplumu bunu reddetti. Türk siyaseti de halkın bu tepkisi karşısında sağlam bir duruş sergiledi" ifadelerini kullandı. Bazı iftiralar da, yani eski lisanda 'türrehat' denilen küçük yalanlar da, büyük isimler tarafından söylenmeye başladı. Bunlar, siyasi hayatı bulandıran, seviyesizlikleri gösteren şeylerdir.

Cumhurbaşkanlığı adaylığım döneminde biz tartışma seviyesini çok yüksek bir noktaya getirdik. Hiçbir zaman şahısları hedef almadık. Hiçkimseyi tahkir etmedik, kötü söz söylemedik. Biz cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ders alınmasını isterdik. Maalesef seviye daha da aşağıya indi. Bu insanların türrehatı ağızlarına almamaları lazımdı. Onlar, bu iftiraları dillendirdikten sonra ortaya delillerini koyamıyorlarsa, onlar 'fasık'tırlar, 'münafık'tırlar. Kur'an-ı Kerim'in bir suresinde çok güzel bir ifade var. 'Bir fasık size uydurulmuş bir haber getirirse sakın inanmayınız. Önce bu haberin sağlamlığından emin olunuz. Eğer bunu yapmazsanız, cahiller, fasıklar arasında olursunuz' der. Şimdi Türk siyasileri ve onların maşaları fasıklar ve cahiller grubu içine giriyorlar."

'Yalan ifadeler uydurarak netice almak isterseniz, ters teper'

Türk siyasetinin seviyeli olması gerektiğini belirten İhsanoğlu, "Ben cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında, o günün sayın Başbakanına istedikleri bir televizyon kanalında bir programa çıkmayı rica ettim. Kabul etmediler. Bakıyoruz, bütün kanallarda değişik partilerin temsilcileri var, ancak AKP'nin yok. Niye çıkmıyorlar? Çıksınlar ve orada konuşalım. Yoksa, öyle birilerinin arkasından kötü laflar söyleyerek, hakaret ederek, yalan ifadeler uydurarak netice almak isterseniz, ters teper. İşte Meral Hanım ile ilgili olan iftiralar ters tepti" dedi.

Meral Akşener'in "İslam hukuku açısından 80 değnek cezası var" şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine ise İhsanoğlu, "Sizin karşınızdakiler din ve dindarlık adına hareket ediyorlarsa, Kur'an-ı Kerim'i referans gösteriyorlarsa, siz de onların gösterdikleri referanstan delil gösteriyorsunuz. Aksi takdirde, buna ihtiyaç olmaması, bu noktaya gelmemesi lazım" ifadesini kullandı.

