Lana Del Rey'den iki yeni şarkı birden!

ABD'li müzisyen Lana Del Rey, "I Can Fly" ve "Big Eyes" adlı iki yeni şarkısını paylaştı. Del Rey'in şarkıları, Tim Burton'ın "Big Eyes" adlı yeni filminde yer alacak.

Rave Magazine'deki habere göre, hafta başında yeni şarkısının kısaltılmış versiyonunu bizlerle paylaşan Lana Del Rey, 1950’lerin fenomen ABD'li ressamı Margaret Keane‘in hayatının anlatıldığı "Big Eyes" filmi için hazırladığı iki yeni şarkıyı Rolling Stone üzerinden paylaştı.

"Big Eyes" filminin 6 Şubat'ta gösterime girmesi bekleniyor.

Filmle aynı ismi taşıyan "Big Eyes":

"I Can Fly":

"Big Eyes"ın Eylül ayında yayınlanan fragmanı şöyle: