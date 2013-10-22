'Tim Burton Beetlejuice'a geri dönüyor'

Uzun zamandır merakla beklenen 'Beetlejuice'un (Beter Böcek) devam filmi niteliğindeki yeni yapımın Tim Burton tarafından yönetileceği öne sürüldü.

Hollywood Reporter’ın haberine göre, Tim Burton yeni 'Beetlejuice' filmini yönetmek için yapımcı Warner Bros. ile resmi görüşmelere başladı. İlk filmde olduğu gibi Michael Keaton’ın da başrol için geri dönmesi bekleniyor.

Seth Grahame-Smith ve David Katzenberg tarafından yazılan senaryoyu henüz okumayan Burton’ın üzerinde çalıştığı iki film projesini bitirdikten sonra 'Beetlejuice’a yoğunlaşacağı düşünülüyor.