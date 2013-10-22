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Kültür-Sanat

'Tim Burton Beetlejuice'a geri dönüyor'

Ünlü yönetmen Tim Burton’ın 1988 yılında hayata geçirdiği 'Beetlejuice' efsanesi yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor

22 Ekim 2013 14:30

Uzun zamandır merakla beklenen 'Beetlejuice'un (Beter Böcek) devam filmi niteliğindeki yeni yapımın Tim Burton tarafından yönetileceği öne sürüldü.

Hollywood Reporter’ın haberine göre, Tim Burton yeni 'Beetlejuice' filmini yönetmek için yapımcı Warner Bros. ile resmi görüşmelere başladı. İlk filmde olduğu gibi Michael Keaton’ın da başrol için geri dönmesi bekleniyor.

Seth Grahame-Smith ve David Katzenberg tarafından yazılan senaryoyu henüz okumayan Burton’ın üzerinde çalıştığı iki film projesini bitirdikten sonra 'Beetlejuice’a yoğunlaşacağı düşünülüyor.

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