Lana Del Rey: Şöhret ilhamımı öldürdü

Artık şarkı yapamadığını söyleyen Lana Del Rey, yeniden müzik yapabilmek için bir süre ortadan kaybolmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

İkinci albümü Born to Die ile müzik listelerini sallayan Lana Del Rey, şöhretin kendisine yaramadığını söyledi. Eskiden daha kolay şarkı yaptığını söyleyen Rey, şöhretin ilhamı öldürdüğünü söyledi.

"Sürekli yollarda olduğum için artık üretemiyorum" diyen Rey, "Şöhret olmadan önce 9 yıl boyunca Brooklyn'deydim. Gece kuşu gibiydim, saatlerce yürür yeni insanlarla tanışır, onların hikayelerini dinler şarkılar yapardım" şeklinde konuştu.

"Tekrar yaşamaya başlamak, normalleşebilmek için en az 6 aya ihtiyacım varmış gibi hissediyorum. Hayatımda bana yazmak için ilham verecek hiç kimse yok, bu içsel bir şey" diyen Rey, bir süre kaybolacağının işaretini verdi.