"Laiklik elden gidiyor" sözüyle gündem olan Süleyman Çakır, bu kez zam sorusunu yanıtladı: "Bedava mı yakacaktık"

24 Haziran seçim sürecinde yapılan bir sokak röportajı sırasında sarf ettiği "Laiklik elden gidiyor" sözleriyle gündem olan Süleyman Çakır isimli vatandaş, bu kez de gelen zamlara ilişkin bir soruya verdiği yanıtla yine gündem oldu.

Çakır, partiler 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili çalışmalar yürüttüğü sırada bir video ile gündeme geldi. Bu videoda Çakır, sokak röportajı yaparken yanına gelen ve kendisinin fikirlerine katılmadığını söylerken "Sen önce dişlerini fırçala" diyen kadına "155'i ararım, içeri aldırırım" dedi. En çok 'Laik elden gidiyor' sözleriyle hatırlanan bu video, sosyal medyada çok konuşuldu.

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da bir sokak röportajında ortaya çıkan Çakır, son dönemde gelen elektrik ve doğal gaz zamlara ilişkin bir soruya "Bedava mı yakacaktık?" yanıtını verdi.

Çakır'ın "İyi… Elektrik bedava, doğalgaz bedava, su bedava,10 bin lira maaş… Telefonu beğenmeyiz, 2 bin lira maaşla çalışmayız... Önce adam olacağız, hükümet ne yapsın?" sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada viral oldu.

Video: Medyali TV

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