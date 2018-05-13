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Sosyal medyada "Laiklik elden gidiyor" sözü ile viral haline gelen yaşlı adam bu kez de A Haber'de ortaya çıktı

13 Mayıs 2018 13:54

Gazete 365'in, İstanbul Üsküdar'da yaptığı 24 Haziran seçimleri sokak röportajında geçen günlerde ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı. Mikrofon uzatılan yaşlı vatandaş, yaptığı hareketlerle birlikte, "Yok laiklik elden gidiyor" sözüyle sosyal medyada viral olmuştu. Röportaja bir vatandaşın karışmasıyla da, yaşlı adam sinirlenmiş, vermiş olduğu tepki sırasında “Röportaj” yerine “Kürtaj yapıyor burada” demesi de sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti. O yaşlı adam, bugün bir başka röportajda daha görüldü. OdaTV'nin haberine göre, A Haber'de "Vatandaşlar 24 Haziran seçimleri için ne dedi" diye soru sorulup, vatandaşların görüşleri alınırken, aynı yaşlı adamın objektiflere yansıdığı görüldü. Yaşlı adam, "Esas laikliği uygulayan bu iktidar" derken, o anlarda söze başka vatandaşlar da karışırken, tartışmanın çıktığı görüldü.

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