Sosyal medya onu konuşuyor; "Laiklik elden gidiyor" diyen Süleyman Çakır'a AKP'den destek

Sokak röportajında "Laiklik elden gidiyor", "İltica geliyor", "155'i ararım, içeri aldırım. Biz burada kürtaj yapıyoruz" sözleriyle gündem olan ve tepki çeken Süleyman Çakır'a AKP'den destek geldi.

AKP Üsküdar İlçe Örgütü, Çakır'a destek verdiklerini duyurarak, "Cumhurbaşkanımızı ve partimizi savunduğu için sosyal medyada linç edilen Süleyman Çakır'a partimiz sahip çıktı. Tehdit edilen vatandaşımızı, İlçe Başkanımız Adem Kaan Pehlivan makamında ağırladı. Teşkilatımızın avukatları gerekli hukuki süreci başlattı ve sürecin takipçisi olacak" ifadesini kullandı.