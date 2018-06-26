Adalet Bakanı'ndan "Laiklik gidiyeah" diyen adama: Ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partilerin seçim çalışmaları sırasında 'Laiklik elden gidiyor' videosuyla hatırlanan Süleyman Çakır için Twitter'dan bir mesaj paylaşarak, "Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun her şeyi" dedi.

Çakır, partiler 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili çalışmalar yürüttüğü sırada bir video ile gündeme geldi. Bu videoda Çakır, sokak röportajı yaparken yanına gelen ve kendisinin fikirlerine katılmadığını söylerken "Sen önce dişlerini fırçala" diyen kadına "155'i ararım, içeri aldırırım" dedi. En çok 'Laik elden gidiyor' sözleriyle hatırlanan bu video, sosyal medyada çok konuşuldu.

AKP'nin seçim çalışmalarında da boy gösteren Çakır, için bir mesaj paylaşan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun herşeyi. Bu iradeye layık olabilmek üzerimizdeki en ağır mesuliyet. Rabbim mahcup etmesin."