Lady Gaga'dan Onur Yürüyüşü tweeti: Bu insanlık dışı!

Dünyaca ünlü pop müzik şarkıcısı Lady Gaga İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Müdahale için 'insanlık dışı' tabirini kullanan Lady Gaga, İstanbul Valisi Vasip Şahin'e "Vali! İnsanları şiddetle ayrıştırmak yerine insanların ramazanı ve Onur Yürüyüşü’nü barış içinde kutlayabileceğinin bir örneğini ver" sözleriyle seslendi.

Lady Gaga ayrıca müdahaleye ilişkin görüntü ve videoları da retweetledi. Lady Gaga'nın paylaşımı şöyle:

"İstanbul? Bu liderler kim! Kutlama yapan masum ve mutlu insanlara saldırmayı durdurun bu çılgınlık! Bu insanlık dışı!

Vali! İnsanları şiddetle ayrıştırmak yerine insanların ramazanı ve Onur Yürüyüşü’nü barış içinde kutlayabileceğinin bir örneğini ver. "

Istanbul? Who are these "leaders"! Stop attacking innocent happy people who are celebrating this is madness! This is inhumane!

Governor! Set an example for people to celebrate both Ramadan and Pride in PEACE, instead of dividing with violence! #OnurYuerueyuesue