Polise karşı Onur savaşı!

Taksim Meydanı'ndan Galatasaray Meydanı'na kadar olan güzergahta bugün saat 17.00'de yapılması planlanan 13. LGBTİ Onur Yürüyüşü öncesi, toplanan gruba tazyikli su, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

Taksim'den Harbiye yönüne dağılan bir grubun bir süre slogan atmasına izin veren polis, 17:30 sıralarında grubu kalkanlarla sürerek dağıttı. Polis daha sonra Gezi Parkı'nı boşaltarak kapattı.

İstiklal Caddesi'nde toplanmak isteyen grup ise polis müdahalesi sonucu ara sokaklara dağıldı. Polis, ara sokaklarda polise sert müdahale etti.

Yürüyüş yapmaya çalışan kalabalık "Susma, haykır; eşcinseller vardır" "Nerdesin aşkım? Burdayım aşkım" sloganları atıyor. Polis müdahalesi ara sokaklarda yer yer gece saatlerine kadar devam etti.

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23:11 Polis, Asmalımescit'teki kapanış partisine biber gazlı müdahale etti!

20:25 Asmalımescit'te kutlamalar polise rağmen sürüyor.

19:48 Tünel Meydanı'ndaki grup dağıtıldı. Grup Asmalımescit'te toplanıyor.

19:40 İstiklal Caddesi'nde polisin plastik mermili müdahalaleri sürüyor.

19:32 İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokak'ta gözaltılar yapılıyor.

VİDEO: Polis teke tek müdahale etti; TOMA, eylemciyi böyle devirdi!

Cihangir'de toplanan yaklaşık bin kişilik bir grup ise gösteriyi polis müdahalesine rağmen sürdürdü.

CHP'li ve HDP'li vekillerinin araya girmesinin ardından İstiklal Caddesi, yürüyüşe açıldı. Tünel'de toplanan bir grup basın açıklaması yaptı.

Polisin ara sokaklardaki sert müdahalesi gece boyunca sürdü.

13. Onur Yürüyüşü’nü izlemek üzere İstiklal Caddesi'nde bulunan bianet Kadın ve LGBTİ Editörü Çiçek Tahaoğlu ile Kaos GL Editörü Yıldız Tar, polisin Genç-Sen standına müdahalesini görüntülemek isteyince engellendi ve gözaltına alınmak istendi.

Beyoğlu'nda bugün yapılması planlanan LGBTİ Onur Yürüyüşü öncesi, Taksim Meydanı'na onlarca otobüsle çevik kuvvet polisleri getirildi.

Meydan ve çevresinde çok sayıda TOMA'nın da güvenlik önlemi aldığı görüldü. Meydandan İstiklal Caddesi ve Sıraselviler Caddesi'nin girişine polis tarafından önlemler arttırıldı.

Yürüyüş saatine yaklaşılırken polis, yürüyüşe katılmak isteyen kalabalığa müdahale etmeye başladı. TOMA'larla su ve biber gazı sıkan polis, ıslık ve alkışlarla protesto edildi.

Neden Onur Yürüyüşü?

New York’ta devlet tarafından ağır baskılar gören eşcinsel ve transların tek sığınağı haline gelen bir mekân olan Stonewall Inn, 28 Haziran 1969’da polis ekipleri tarafından boşaltılmak istendi. Bu süreçte polis ekiplerinin gösterdikleri şiddet, eşcinsel ve trans kalabalığın tepkisini topladı ve günler süren bir ayaklanma başlamış oldu. 28 Haziran 1970 yılında Stonewall Ayaklanması’nın yıldönümü olarak ilk Onur Yürüyüşü gerçekleşmiş oldu.

Yaradılışlarından ötürü ayrımcı hareket ve tepkilere maruz kalan LGBTİ bireyleri, ayrılıkçı kişiler tarafından kendileri tanımlayan kelimelerin hakaret haline getirilmesi ya da hakaret anlamına gelen kelimelerin kendilerini tanımlaması üzerine “onur” kelimesini kullanmaya başladı. Çünkü yapılan dilsel bakının aksine, varoluşlarından gurur duyuyorlardı. Bu isim de ayrılıkçı kişilere güzel bir mesaj vermiş oldu.

Türkiye'deki ilk Onur Yürüyüşü 2003 yılında gerçekleşti. Türkiye'deki ilk Onur Yürüyüşü'ne sadece 30 kişi katıldı. 2015 yılında 8 farklı şehirde Onur Yürüyüşü gerçekleştirilecek.