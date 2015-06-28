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Sırrı Süreyya Önder: Onur Yürüyüşü'ne yasak yasal mı bilmem ama o vali artık sayın değil

'Kontrolü tamamen kaybetmekten korktukları için saldırdılar'

28 Haziran 2015 21:30

Michelle Demishevich

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 13. LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne Valilikçe yasaklanarak göstericilere sert müdahale edilmesiyle ilgili olarak, “Bunu böyle yapmasalar savaş ve diğer başlıklarda da kontrolü elden kaçıracaklarını düşünüyorlar ama son anları diyebiliriz” iadelerini kullandı. Önder, “Sayın valinin yasak kararı, sizce yasal mı?” sorumuza, "Yasal mı bilmem ama o vali artık sayın değil” yanıtını verdi.

Polis müdahalesi sırasında Sırrı Süreyya Önder’in Taksim’de sorduğumuz sorulara verdiği cevaplar şöyle:

Sizce müdahalenin gerekçesi nedir?

Bu ana kadar hep bir özgürlük meselesi olarak ele alınıyordu, artık doğrudan politik bir tutum olarak ortaya çıktı. Bu saldırganlıklarının sebebi o. Bunu böyle yapmasalar savaş ve diğer başlıklarda da kontrolü elden kaçıracaklarını düşünüyorlar ama son anları diyebiliriz.

Yasak kararı yasal mı?

Yasal mı bilmem ama o vali sayın değil artık.

Eşcinsellerin böyle bir şiddet görmesi sizce bir etki yaratacak mı?

Bu yeni bir şey değil ki bu ülkede eşcinsel olmak, hayatın her alanında şiddet, taciz ve benzeri insanlık dışı muamelelerin nesnesi olmak anlamına geliyor.

Onun için meselenin dış dünya boyutundan çok insanlık boyutu bu ülkedeki demokrasi ve haklar mücadelesi bağlamında ele alınmalı. 

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