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Kültür-Sanat

Lady Gaga ve Bradley Cooper aynı filmde

Orjinal filmden sonra çeklien 1954 versiyonunda Judy Garland ve James Mason yer almış ve film altı dalda Oscar'a aday olmuştu

13 Nisan 2017 19:04

Bradley Cooper, ilk defa yönetmenlik koltuğuna oturacağı filmin çekimlerine başladı. Cooper, filmde Lady Gaga ile başrolleri paylaşıyor. 

1937 yapımı filmin yeniden çevrimi olan A Star Is Born’da Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın başrolleri paylaşacakları daha önce açıklanmıştı. Cooper, yönetmen olarak da yer aldığı çalışmanın Todd Phillips, Billy Gerber ve Jon Peters ile birlikte aynı zamanda yapımcılığını da üstlenecek.

Judy Garland ve James Mason'ın olduğu filmin afişiOrjinal filminin ardından iki yeniden yapımı gelen filmin 1954 versiyonunda Judy Garland ve James Mason yer almış ve film altı dalda Akademi ödülüne aday olmuştu. 1976 yılında gelen yapımın başrollerinde ise Barbra Streisand ve Kris Kristofferson yer almış ve film, dört Akademi Ödülüne aday olup en iyi orijinal şarkı dalında ödülün sahibi olmuştu.

Filmin bir yeniliği de Lady Gaga’nın beyaz perdede ilk kez başrolde oynayacak. Gaga, sevgilisi ve menajerinin kariyeri kötüye giderken kendi kariyeri yükselişe geçen bir starı canlandıracak. Şarkıcı ayrıca film için yeni bir şarkı üzerinde de çalışıyor. 

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