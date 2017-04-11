Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın bebeği doğdu

Oyuncu Bradley Cooper ile Victoria’s Secret mankeni Irina Shayk’ın çocuğu dünyaya geldi.

People dergisinin haberine göre, 42 yaşındaki aktörle 31 yaşındaki modelin bebeğinin iki hafta önce dünyaya geldiği belirtildi.

ABD basını, çok güzel bir anne ve yakışıklı bir babadan doğan bebeği, “Muhtemelen dünyanın en güzel bebeği olacak” ifadesiyle duyurdu.

Çift, bebeklerinin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmemeyi tercih etti, bebeğin cinsiyetini ve ismini halen açıklamadı.

Ünlü ikili, Irina Shayk’ın hamilelik haberlerini hiçbir zaman doğrulamamış ancak süper modelin hamilelik söylentisi ilk olarak Kasım 2016’da yapılan Victoria’s Secret defilesinde ortaya çıkmıştı.Shayk, defilede püsküllü ve bol kıyafetleri taşımasıyla bu söylentiyi güçlendirmiş, daha sonrasında ise objektiflerle karşılaştığında göbeğini çantasıyla gizlemeyi tercih etmişti.

Çifte yakın kaynaklar, ikilinin anne ve baba olmak için çok heyecanlı olduklarını, bebeğin cinsiyetini bildiklerini ve bebek için isim seçtiklerini söylemişti.

Çiftin yakınlarına göre ayrıca, birbirini çok seven Cooper ve Shayk, birden fazla çocuk yapmayı düşünüyor.

Daha önce ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı aşkla bilinen Irina Shayk ile Suki Waterhouse, Zoe Saldana, Renee Zellweger gibi pek çok aktrisle beraberlik yaşayan Bradley Cooper, ilk olarak Mayıs 2015’te New York’ta öpüşürken fotoğraflanmış, böylece ilişkileri haberlere konu olmuştu.