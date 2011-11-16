-Bradley Cooper, '' Yaşayan en seksi erkek'' NEW YORK (A.A) - 16.11.2011 - People dergisi, ABD'li ünlü oyuncu Bradley Cooper'ı, ''Yaşayan en seksi erkek'' seçti. Gişede yüksek başarı getiren ''Hangover'' filminin yıldızı Cooper, dergiye yaptığı açıklamada, seçildiğini öğrendikten sonra ilk tepkisinin annesinin çok mutlu olacağını düşünmek olduğunu söyledi. Dergiden yapılan açıklamada, Cooper'ın, ''etkileyici mavi gözleri ve öldürücü gülümsemesi'' dolayısıyla seçildiği belirtildi. People dergisinin yıllık olarak hazırladığı listede Cooper'ın ardında Ryan Gosling, Idris Elba, Tim McGraw ve Alec Baldwin bulunuyor. Daha önce George Clooney, Brad Pitt, Johnny Depp, Hugh Jackman ve Ryan Reynolds ''En seksi erkek'' seçilmişlerdi.